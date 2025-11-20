Lo que en verdad importa

Con total y absoluta sinceridad confieso abiertamente que lo que en verdad nos importa a los españoles no es ‘la fontanera’ del PSOE, ni el fiscal general, ni Aldama, ni Ábalos, ni siquiera el perejil de todas las salsas encarnado en Koldo, no nos importa si vienen una o dos borrascas siempre que no copien a Filomena, si sube o baja la temperatura o la compra a dedo de un avión turco de tres mil millones llevada a cabo por Defensa. Lo que en verdad nos importa a los españoles, y los zamoranos no somos menos, es la carestía de la vida, el aumento considerable de precios que han hecho del carrito de la compra un vehículo de lujo.

Eso es lo que hará despertar a los españoles y sacarlos a la calle, sin banderas sindicales que para nada valen y sin otra ideología que no sea la subsistencia. Se están cargando la clase media, como se cargan cada día un poco más a los autónomos y, francamente, nos va la vida en ello. Las cornadas del hambre son las peores y en España, Zamora no es ajena al hecho, hay hambre, hay miseria, hay demasiada población vulnerable que sufre las consecuencias del mal gobierno de España que, en lugar de mirar por nuestros bolsillos, nuestra prosperidad, eso que llaman el Estado de del Bienestar, miran por sus intereses que no son los nuestros.

No ya de una semana a otra, de un día a otro, los precios se disparan a lo bestia. Antes subían unos céntimos, ahora suben directamente un euro y pico. Da lo mismo que sean de marca como que estas sean las propias de las grandes superficies, es decir, las marcas blancas que se han tornado negras para los consumidores. Esta situación nos tiene que hacer reaccionar. Así no podemos continuar. Todo está por las nubes. El turrón que antes valía tres euros ahora cuesta cinco y pico euros, los huevos, tan socorridos siempre, empiezan a tener un precio indigesto para el bolsillo, el café nos hará volver a la achicoria que, por cierto, también ha subido, y esto no se detiene. La espiral ascendente no tiene fin.

No sé a qué estamos esperando para ponerle las peras al cuarto a los culpables de este sindiós alimentario.