El 24 de octubre se estrenó en cines la película "Los domingos", con guión y dirigida por Alauda Ruiz de Azúa. Acudí a verla pasados unos días, quizá también para contar con un cierto margen de tiempo que ayudara a discernir la oportunidad o no de invertir las dos horas que dura su metraje. Probablemente contar con una edad semejante a la de la directora y guionista me haya situado en un horizonte vital próximo a algunos de sus puntos de vista. Uno de mis maestros universitarios afirmaba que en torno a los 35 se alcanza una madurez intelectual suficiente como para ser digna de tal nombre. A partir de ahí, añado yo, se suma la gravedad de cierta situación ya asentada ante la existencia.

Dos datos. Uno. He visto las salas bastante llenas ante una temática, insisto, temática, que aventuraba más bien cierto desastre. Dos. Suelo disfrutar de los créditos de las películas en el cine, incluso me incomoda no poder atender a ellos. Entre vistazo y vistazo a las letras finales observaba los rostros de los espectadores. No sabría definirlos con total precisión, pero muchos de ellos no eran indiferentes a lo que habían estado viendo en la pantalla. Otros muchos salían con ciertos rasgos de satisfacción, contento o, diría incluso, felicidad. Esa que se suscita al entroncar con lo más profundo de la verdad de la vida propia o incluso ajena por pura empatía. Me encantó ser testigo de esos rostros. Otros, ciertamente, más bien expectantes. Todos quizá con preguntas. Da la impresión de que, como sociedad, más allá de la condición de creyente o no de cada individuo, estamos deseosos de vivir verdades (o la Verdad) que toca(n) el núcleo de la propia existencia.

Efectivamente la cuestión de la vocación monástica de una chica no es tema de todos los días, ni siquiera más o menos común. Quizá en la novedad o la pura curiosidad resida algo de la repercusión de la película. Pero, no nos engañemos, la anécdota se queda en sí misma, o bien trasciende. Y parece que en este caso está trascendiendo. Es innegable la honradez intelectual de "Los domingos", incluso me atrevería a decir del planteamiento mismo del equipo cineasta. De hecho, tengo algunas certezas contrastadas con algún asesor. Más allá de que Ruiz de Azúa sea agnóstica o no, que en el fondo me da igual. Ha tenido una muy refinada sensibilidad en el tratamiento, como ya demostrara también en "Cinco lobitos". Con el agravante de la "excepcionalidad" temática de "Los domingos". Ha mostrado gamas de gris en un momento de nuestra historia social, incluso de nuestro cine, que se mueve de ordinario con vulgaridad entre blancos o negros… Y ha demostrado un respeto exquisito por sus espectadores, por la condición religiosa del hombre (no digo condición creyente, aunque también) y por la misma vida de los protagonistas de su película, que más allá de los propios actores representa vidas con nombres y apellidos. Lamentablemente en el ámbito católico no solemos estar muy acostumbrados a producciones de este nivel, y no me refiero sólo ni principalmente a cine. Proliferan –con excepciones- creaciones ñoñas, cursis, ridículas incluso, que más bien generan sonrojo y a veces repulsa. Quizá todo lo contrario a lo que persiguen. Quizá la clave está en observar alrededor, hacer las cosas muy bien, y hacerlas son sumo respeto.

Algunas voces han situado ya "Los domingos" en una supuesta corriente actual de visibilidad del catolicismo en la sociedad española, como agraciado por algunas adhesiones de personalidades que se hacen notorias o cierto revival que no pasa desapercibido y al que los medios están dando eco. Quizá hayan coincido en el tiempo algunos acontecimientos próximos, de Rosalía a Ana Iris Simón. La cuestión es si logrará ir más allá de la estética, la moda y la repercusión. En otros términos, la perseverancia. Como la que practican Quintana Paz, Garrocho o Byung-Chul Han, por poner algún ejemplo. Y la búsqueda de la verdad. Parece que entre tanto ruido, algunos ya se han cansado del todo y perseveran por alcanzarla. Desde luego hay algunos signos que, en clave estrictamente teológica, señalan la existencia de un resto que quiere ser fecundo. El número de bautismos adultos crece en Europa mientras decrece el de los infantes, y algunas metodologías de evangelización han logrado proponer la fe desde el encuentro en vez de recurrir al mero intelecto. Ojalá descubramos que los vínculos entre la fe y la cultura son la máxima urgencia de nuestro momento. Esperanza. Démosle tiempo.