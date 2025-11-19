En el punto de partida

No nos equivoquemos, el punto de partida de la Navidad no está en las luces y adornos callejeros. El verdadero punto de partida está en el anuncio del Sorteo Extraordinario de Navidad. Y no le demos más vueltas. Es el sorteo de la ilusión, de la necesidad, del anhelo, de la alegría cuando toca, claro, y de los sueños que, si el "pellizco" es bueno, se pueden hacer realidad. El anuncio habita ya entre nosotros. Como marca la tradición fue presentado en la Real Casa de la Moneda donde, desde 1940 se imprimen los décimos de lotería. El spot de este año es "un cuento de Navidad". Nada que ver con el famoso cuento de Charles Dickens que tiene al avaro y egoísta Ebenezer Scrooge, como protagonista.

La historia elegida este año me parece entrañable y hermosa. Seguro que buena parte de los lectores ya lo han visto en las distintas cadenas de televisión. La historia del anuncio gira en torno a dos jóvenes protagonistas que, en un mercadillo de antigüedades, compran un décimo "perdido" que resultó premiado en 1995 con un quinto premio, pero que nunca fue cobrado. Tras una larga búsqueda llena de paseos, llamadas e incertidumbre, la protagonista, Vero, acompañada de su incrédula pareja, encuentra al dueño del boleto. Él les revela que aquel décimo fue el mismo con el que le comunicaron que iba a ser abuelo. Hasta ahí puedo contar. Sobre todo para no hacer spoiler con quienes todavía no han podido verlo.

Ahora sí, ahora ya se pueden encender las luces, montar los belenes, adornar puertas y ventanas en los domicilios particulares y prepararse para el evento que uno pocos quisieran cargarse porque consideran la celebración obsoleta. ¡Me da una pena! Para mí son gentes que no han tenido y por lo tanto no han vivido y sentido el verdadero calor de la familia. Son gentes pobres de espíritu, sin sentido de pertenencia a una familia que siempre es el refugio en las horas bajas.

El pistoletazo de salida a la Navidad ya es un hecho. Se ponen en marcha los ritos y costumbres que jalonan las próximas fiestas. En cuanto los que están fuera puedan volver a casa por Navidad, como los turrones, habrá empezado el prodigio. Es el inicio de un proceso que lleva a nuestra redención.