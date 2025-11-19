Ahora que finalizan los actos programados por la dirección del Grupo Doña Urraca para celebrar el 70º aniversario de su fundación, quisiera poner mi granito de arena para honrar, a mi modo, la existencia de un colectivo que ha visto pasar por sus aulas a centenares de jóvenes zamoranos y zamoranas, construyendo caracteres y forjando personalidades, colaborando en la educación en valores de múltiples generaciones.

Cuando el sábado compartíamos mesa y mantel, en la cena de gala que ponía el punto y final a los eventos que se han sucedido durante todo este año, no pude evitar trasladarme 30 años atrás, a 1995. Entonces, una memorable actuación en el Teatro Principal y un emotivo e inolvidable encuentro en los salones del desaparecido Hotel Sayagués sirvieron para festejar el 40º aniversario. Con apenas 17 años, veía a mi alrededor a decenas de antiguos miembros del grupo, orgullosos y felices de poder revivir sus años dorados como miembros en activo. Nosotros, protagonistas del momento, brindamos por seguir viéndonos en el futuro. En 2025, por ejemplo.

Ahora, desde esta madurez en ciernes, pienso en lo afortunados que fuimos al crecer en un entorno seguro, que fomentaba valores como la lealtad, la competitividad y, sobremanera, la amistad; que nos enseñaba a proteger a los más pequeños y a cuidar de nuestros mayores. E, inevitablemente, me acuerdo de Rosa. O María Rosa, como decían nuestras madres. Y también recuerdo a aquellos jóvenes: chicos y chicas que devoraban la vida a cada segundo, como si la fueran a prohibir. Niños que crecieron de la mano y que, hoy, tanto tiempo después, siguen respetándose y admirándose. Adultos que tratan de conservar, intacto, el mismo brillo en los ojos y la misma determinación que entonces.

No tengo ninguna duda de que una buena parte de quienes somos hoy, germinó en el sótano del Colegio Universitario. Horas y horas de ensayo, para que todo luciera perfecto en la plaza del pueblo, o en el más importante de los festivales. Jornadas interminables de autobús. Vuelos transoceánicos. Muchas risas, y alguna lágrima. Emoción a flor de piel. Amor. Alma.

Por Rosa y los que ya no están. Por aquellos jóvenes y por los que, hoy en día, hacen posible que el grupo siga en pie, mostrando al mundo la belleza de nuestras tradiciones.

La magia de lo ancestral y el encanto de lo cotidiano. Doña Urraca: 70 años de sueños. n