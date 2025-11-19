Agradecimiento a propósito de la búsqueda de mi madre

Por unas horas que se me hicieron eternas, yo lloraba por no encontrar a mi madre. Al saber que había aparecido y ver el gran despliegue del operativo, lloré de agradecimiento a la capitán Elisabel, responsable y coordinadora del operativo, y todo su equipo, que trabajaron con gran profesionalidad y humanidad hasta encontrarla. Estamos muy agradecidos a la Guardia Civil de Zamora. En mi condición de Inmigrante, solo he sentido apoyo incondicional, millones de gracias. Igualmente agradecemos a todos los vecinos de La Tuda que colaboraron en la búsqueda, que acabo felizmente. GRACIAS que Dios les Bendiga.