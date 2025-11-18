Sucedió en Alcalá

Si la brutal agresión por parte de seis individuos a dos policías nacionales se hubiera perpetrado en Alsasua, feudo terrorista por antonomasia, o en cualquier otra localidad navarra o del País Vasco, pasto de la ‘kale borroka’ que se ha recrudecido a lo largo de este año, posiblemente no nos pillaría por sorpresa. La sombra de Eta es alargada por mucho que se intente blanquear a Bildu. Pero es que la salvajada, cometida contra dos agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) ha tenido lugar en Alcalá de Henares, la ciudad donde el rey de España entrega todos los años el Premio Cervantes de Literatura, la del Museo Casa Natal de Cervantes y su Universidad del Siglo XV. Parece que en Alcalá solo pudieran ocurrir cosas buenas.

Los dos policías, de paisano, regresaban a sus domicilios después de una cena con otros compañeros, cuando fueron interceptados por un grupo de individuos que les sorprendieron por la espalda, sin mediar palabra, gritándoles: "Ahora no estáis de servicio, putas ratas". Ratas de cloaca los asaltantes y, además, ¡cobardes! Los agentes con lesiones de diversa consideración, están ingresados en un hospital.

Esta y otras situaciones son producto de la pésima política que sigue el responsable de Interior, el ínclito Marlaska, con respecto a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a los que maltrata con un desamparo injustificable y su permanente inacción ante las históricas reivindicaciones del Cuerpo, que no pasan solo por el sueldo, también por el reconocimiento de profesionales de riesgo que les niega. ¿Cómo llama entonces Marlaska a esta agresión que igualmente se pudo haber producido cuando iban uniformados?

El ministro siempre gana, es la fuerza del poder. Y eso que en un reciente informe, Europa ha concluido que Marlaska "obstruyó" su investigación por la muerte de los guardias civiles de Barbate, publicando un demoledor informe contra el Gobierno español. Nuestra Policía y nuestra Guardia Civil, se merecen mejores responsables políticos. A la Policía no hay que tenerle miedo, pero sí un respeto imponente como el que yo le tengo. Ellos son los garantes de los derechos, libertades y seguridad de todos los ciudadanos. Quienes los denigran y agreden, denigran y agreden los derechos, las libertades y la seguridad de todos los ciudadanos. Afortunadamente, somos mayoría los que estamos con nuestra Policía.