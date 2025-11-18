Gobiernos de concentración

El ejercicio de todo tipo de actividades; para que alcancen con un mínimo de dignidad, decencia, competencia, eficacia, eficiencia; requiere, y exige, en quienes las ejercitan, como mínimo conocimientos, entrega, motivación, responsabilidad, afán de superación, objetividad, honradez, ánimo de satisfacer las demandas, las necesidades, de los destinatarios de sus respectivos quehaceres.

Si se trata, además, de servidores públicos; que adquieren tal condición voluntariamente, pues nada ni nadie, en principio, les obliga a ello, generalmente; más si cabe, el comportamiento exquisitamente ético, ejemplar, entregado a la "cosa pública", es más riguroso al contribuir al interés general, a los requerimientos de la ciudadanía; y administrar los recursos que los contribuyentes dejan en sus manos a tales fines.

La imputación penal de colaboradores, de familiares; las "amistades peligrosas", por supuestas vinculaciones con quienes atentan a la salud pública; debieran implicar una exigente reflexión sobre la continuación en el desempeño de cargos públicos, si se es coherente "con lo que se predica" respecto al recto proceder, a una imagen intachable; con lo que se evitaría que la ciudadanía siga "asustada" al conocer un día sí y otro también conductas, en principio, tipificadas en el Código Penal.

La Administración General del Estado, las Administraciones Autonómicas, los Ayuntamientos, las Diputaciones Provinciales, por sus importantes y costosas competencias que legalmente tienen atribuidas requieren que , a todos los niveles, grupos, puestos de trabajo, los ocupen los mejore, los más honestos, los que se sepan acomodar a sus justos salarios, los que no estén "borrachos" de poder, de afán desmedido por enriquecerse, que sepan aprovechar con rigor, con austeridad, con conocimiento de causa, con objetividad, sin acepción de personas, todo tipo de medios y recursos que la sociedad deja en sus manos para contribuir a su fomento.

"Un gobierno de concentración, es un gobierno que, en circunstancias y situaciones difíciles, relacionadas con inestabilidad política y social, reúne en su seno a la mayor cantidad de fuerzas y partidos políticos en su seno, con el objeto de dejar a un lado las diferencias políticas entre ellos, y hacer un frente común en la nación para hacer frente a esas situaciones excepcionales".

Que haya "elogio de la lucidez".

Marcelino de Zamora