El río que nos da forma

Sucedió antes, mucho antes de que las aspas giraran en las aceñas de Olivares.

Cuando las peñas de Santa Marta eran asentamiento de águilas y Balborraz torrentera, Cabañales refugio de alimañas y la Horta ciénaga, ya tenía lecho su cauce. Antes, mucho antes de que esta tierra se parcelara y dividiera en heredades, cuando Peña Tajada era un inmenso campo de luciérnagas en el que crecía el espliego y pacían confiados los venados, ya soñaba su torrente puentes y tajamares.

¡Sí! ¡Mucho antes de que tuvieran nombre las estrellas del firmamento, cuando en la naturaleza aún no había hombres ni deidades, el río Duero ya fluía por estos lares con agua nueva y permanentemente renovada!

La ciudad nació después. La moldearon con el barro de sus orillas y es austera y abierta como la estepa de la que surge. No sabe de pláticas ni retórica y sus cimientos son profundos como raíces de monte, sus piedras regalo de un pasado fronterizo y perdurable. El aliento del río veló su infancia y en sus riberas ha crecido hasta hacerse milenaria. Durante siglos ha contemplado el discurrir de sus aguas perezosas y entre chopos y mimbreras conoció anunciaciones gozosas, alumbramientos, duelos y despedidas. También, enfrentamientos fratricidas y asedios interminables, que de todo hubo.

Las torres cristianas emergerían más tarde en la margen derecha del río sobre las azoteas de la judería. De una en una. Poco a poco. Sus espadañas forman parte del paisaje y saben todo sobre el voluble carácter del Duero. También, que por impetuosas que fueran las avenidas o espantosas las inundaciones que aún hoy estremecen a los lugareños de tarde en tarde, siempre hubo primavera para las alquerías y huertas que lo bordean.

Vivía, entonces, la ciudad al ritmo de las rumorosas aguas apenas quebrada su armonía por el canto de los campaniles y, si acaso, por el ronco ruido del torno en los alfares.

Hoy ya nada es como antes. Todos hemos cambiado y sólo el río permanece… ¡Es el tiempo que pasa!