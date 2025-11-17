¿Se descubre antes a un mentiroso que a un cojo?

Es una pregunta que no nos llegamos a plantear, porque damos por hecho que la respuesta es afirmativa. Tenemos muy claro que es más fácil descubrir a un mentiroso que a un cojo, aunque, en realidad, tal expresión más que un mantra es un deseo; porque nadie puede estar seguro de que siempre sea así. Pero como nos creemos muy listos preferimos hacer ver que nadie es capaz de engañarnos fácilmente, como hacía el lobo con los cabritillos. En cualquier caso, ¿qué se puede entender por engañar?: utilizar una mentira u omitir una verdad.

Descubrir una mentira aislada, o a un mentiroso en un momento concreto, es labor harto difícil. No lo es tanto tener fichado a alguno compulsivo o a alguien que mienta por norma.

Cuando decimos que "es más fácil descubrir a un mentiroso que a un cojo" solemos referirnos a alguien que cojea de una sola pierna. Pero no se nos ha ocurrido pensar que existen cojos de las dos extremidades, como era el caso de John Wayne, que caminaba balanceando su enorme corpachón de dos metros y ciento treinta kilos, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Era pues un caso en el que sería de aplicación aquello de que "no llega a saberse de que pie cojea", aunque, por lógica, debía de ser hacia la derecha, ya que era un acérrimo partidario del Partido Republicano de los EEUU. "El Duque", apodo con el que se le conocía en el mundo del cine, con independencia de sus ideas políticas, llegó a ser una de las más destacadas estrellas en Hollywood. Pero, en otros casos, aunque pudieran ser similares al de "El Duque", puede que sea más difícil llegar a discernirlo.

Las mentiras, bulos o fake news, cobran mayor o menor relevancia según se hayan publicitado en medios de comunicación o en foros institucionales. Sin ir más lejos, hace unos días, el Senado pudo haber sido escenario de alguna de ellas. Fue, durante el desarrollo de una comisión. Trataba sobre lo que se ha venido en llamar "caso Koldo". En ella, se cumplió con creces, aquello de que "si quieres que algo no se resuelva, crea una comisión", ya que mayoritariamente se coincidió en aceptar que nada se había avanzado. Y es que la aplicación del método "infanta Cristina", a base de "no me consta", "no me acuerdo", por parte del interpelado (en este caso el presidente del Gobierno) y las poco acertadas, y a veces poco procedentes preguntas de los portavoces de los partidos, pudieron ayudar a ello. Sirvió para constatar que siendo el Senado la Primera Cámara, a veces dé la impresión de ser una de las últimas. El hecho de que las "cojeras" de algunos intervinientes fueran algo más que aparentes, no contribuyó a deshacer el entuerto, ya que se movían entre cortantes aristas que ni unos ni otros eran capaces de salvar sin tropezar con ellas. Mentiras mezcladas con verdades, omisiones y torpedos acuáticos, pudieron hacer que el interpelado optara por seguir el consejo de Napoleón Bonaparte de: "Nunca interrumpas a tu enemigo cuando esté cometiendo un error".

Otro foro ha sido el del Tribunal Supremo de Justicia, en el que se ha procesado nada menos que al fiscal general del Estado por el caso de una supuesta filtración de determinado dato confidencial. Un juicio, en el que se supone que tanto la UCO (Guardia Civil) como los Abogados del Estado, buscarían con ahínco la verdad. De ahí que no se entienda muy bien que ambas instituciones hayan ido por caminos diametralmente opuestos, saltando de la inocencia, a la culpabilidad del encausado. Quizás la omisión de determinadas verdades o la sombra de alguna mentira estuviera planeando en alguna parte.

Otro tema, afortunadamente mucho más frívolo, puede ser el caso del cabreo que se ha cogido la Federación Española de Fútbol, debido a que el "F.C.Barcelona" le hizo unas pruebas seguido de un tratamiento encaminado a combatir la pubalgia que está padeciendo su jugador franquicia, Lamine Yamal. Tal hecho, ha propiciado que el citado jugador no pudiera jugar con la selección española un par de partidos. Pero héteme aquí que el jugador franquicia del “Athletic Club de Bilbao”, Nico Williams, con la misma dolencia, y siendo un fijo de la misma selección, no haya sido siquiera convocado y la federación no haya hecho ningún comentario ¿Qué se oculta? ¿Qué no se dice? ¿Quién ha actuado peor? ¿Dónde se encuentra la verdad del cuento? "Hace tiempo que vengo al taller y no se a que vengo", que decía aquel estribillo de la zarzuela "La del manojo de rosas".

Pues eso, que cojos de una o de las dos piernas no se sabe cuántos habrá, pero practicantes de la mentira y esquivadores de la verdad, quizás existan demasiados. Difícil poder distinguirlos. Hay mentirosos y tergiversadores de la verdad. Algunos son patéticos, otros sociópatas y los más narcisistas. Quizás sean estos últimos los más fáciles de detectar, ya que suelen mentir para tratar de encubrir su ineptitud.