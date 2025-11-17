Cuento de Navidad

No tengo ninguna intención de darle gusto al ínclito alcalde de Vigo, el señor Caín Caballero. No estaré entre los españoles que como borregos, acuden a la ciudad gallega a aplaudir con la mirada el derroche de luz navideña, por muy Led que sea. Servidora ni perdona ni olvida la afrenta del primer edil vigués. Sus palabras, regodeándose en la decisión de Renfe de no detener el tren más necesario en la joya de la corona provincial, la hermosa Sanabria, las tengo grabadas.

Anuncian ya, calentando así motores, las fechas del próximo encendido que yo no voy a repetir aquí y ahora porque no estoy para fomentar el derroche de un señor que ha perjudicado a Zamora y a infinidad de zamoranos con sus palabras, con su chulería, con su empoderamiento a costa de la pobre y olvidada Zamora, relegada al "far west" de hace años.

El único encendido de luces navideñas que me interesa es el de Zamora. Y a ello dedicaré mi tiempo, entre otras cosas porque es mi ciudad y a ella me debo. No me cuesta reconocer que me molesta la expectación que genera el encendido vigués y que comienza con excesiva antelación. Tenga en cuenta que los operarios que trabajan en el alumbrado navideño de la ciudad gallega trabajan desde el verano. Me parece una exageración, pero ya conocemos los aires de grandeza de don Caín.

Me joroba que las reservas hoteleras se disparen cuando hay ciudades como Madrid y tantas capitales andaluzas, más solidarias con la situación ferroviaria de Zamora, que tienen unos encendidos mágicos. Debo reconocer que el alumbrado navideño de Vigo se

ha convertido en un espectáculo mediático, turístico y casi legendario, con millones de luces LED que transforman sus calles en un auténtico decorado de fantasía. Me parecería estupendo si no fuera por el agravio que su alcalde nos hizo a todos los zamoranos, demostrando un claro egoísmo del rico frente al pobre.

Seremos pobres en recursos, pero en dignidad, en gallardía, en valor, en orgullo, que no soberbia, somos millonarios, aunque a veces nos relajemos un poco y ahí es donde nos las dan todas. Tengo para mí que el cuento de Navidad que nos cuenta el alcalde vigués a golpe de luz tiene mucho de cuento y poco de Navidad, en el sentido más cristiano de la palabra.