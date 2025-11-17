Opinión
El agradecimiento
CARTAS DE LOS LECTORES | Seamos siempre agradecidos y demos las gracias por algo que nos hayan hecho
"En todo dad gracias, porque esta es la voluntad de Dios sobre vosotros".
En la mañana del día pasado, el padre jesuita, en la misa de las 13,15, celebrada en la capilla de la iglesia del Sagrado Corazón, en su homilía, comentando la curación de los diez leprosos por Jesús, cuando iba camino de Jerusalén, destacó que solamente uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió a dar gracias, éste era samaritano. Tomen nota.
Jesús tomó la palabra y dijo: "No han quedado limpios los diez?; los otros nueve ¿dónde están?"
El que solamente acudiera uno, a dar gracias, sorprendió a Jesús.
Este pasaje me ha llevado a escribir estas líneas, destinadas a reflexionar sobre un tema de suma importancia "el agradecimiento" que, a grandes rasgos, podemos definir como una respuesta emocional ante un beneficio recibido.
Con razón dice nuestro refranero: "De bien nacidos es ser agradecidos".
Sabido es que hay cosas en la vida diaria que son totalmente gratis, como son una sonrisa agradable o dar las gracias.
Seamos siempre agradecidos y demos las gracias por algo que nos hayan hecho, porque la palabra GRACIAS, es una muestra de compensar un favor recibido. Las personas agradecidas hacen la vida más fácil.
En nuestra vida diaria todo es gracia, todo lo recibimos de forma gratuita, a través de la familia, la escuela, los amigos, los vecinos, la sociedad, en definitiva, es Dios quien nos lo da todo.
Les recomiendo escuchen la canción: Gracias a la Vida de Mercedes Sosa, homenaje a Violeta Parra, o Joan Báez y Mercedes Sosa.
El dar las gracias nos va a proporcionar beneficios en nuestra salud y va a disminuir nuestro estado depresivo y de estrés.
Solamente me resta, queridos lectores, darles las gracias por seguir leyendo mis columnas, que espero y deseo les sean de provecho en su vida diaria, pues, como han podido comprobar a lo largo de los años, están basadas en hechos cotidianos, del día a día, para no complicarnos la existencia …, que no resulta fácil.
Para concluir diré que "la gratitud es el arte de apreciar las pequeñas cosas que hacen grande la vida".
Gracias a todos.
Pedro Bécares de Lera
