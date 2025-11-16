¡Que pronto se hizo tarde! La señal y las señales

En este penúltimo domingo del tiempo ordinario, ciclo C, san Lucas pone en boca de Jesús un discurso que se llama "escatológico" (Lc 21,5-19). A los discípulos admirados por la belleza del Templo de Jerusalén, Jesús les dice que será destruido. A ellos les gustaría saber el momento exacto de la destrucción. El Maestro parece no escuchar y continúa anunciando catástrofes como terremotos, hambres y epidemias.

No es un profeta de calamidades. Cuenta con la realidad de las cosas. Sabe que a lo largo de los siglos muchos se presentarán como falsos mesías. Ante el dolor de las catástrofes, los pueblos suelen entregarse en manos de quien se presente como salvador. El Señor anuncia su venida y denuncia a los impostores.

El discurso escatológico no pretende desencadenar el pánico ni darnos unas claves secretas para saber cómo y cuándo van a ocurrir las cosas que aguardamos o tememos. Trata más bien de fundamentar nuestra esperanza en el Señor de la historia, invitarnos a prestar atención a los "signos de los tiempos" y a leer en ellos la señal de una providencia que a veces nos resulta incomprensible. Las señales están para orientar la espera, no para satisfacer la curiosidad.

Como decía el teólogo M. Benzo, "momentos problemáticos del futuro son la imposición, la incertidumbre, la amenaza, la consunción" (consumir y consumirse). El futuro se precipita sobre el presente a toda velocidad. Por otra parte, el futuro nos atemoriza, porque sabemos que, a corto o largo plazo, siempre significará una pérdida de libertad. Y finalmente, la idea de futuro nos recuerda que el tiempo, por largo que parezca es siempre limitado. No es extraño, pues, que muchos piensen y repitan: ¡Qué pronto se hizo tarde!

Según el relato de Lucas, los tiempos difíciles no han de ser tiempos de lamentos y desaliento. No es tampoco la hora de la resignación o la huida. La idea de Jesús es otra. Precisamente en tiempos de crisis "tendréis ocasión de dar testimonio". Es entonces cuando se nos ofrece la mejor ocasión de dar testimonio de nuestra adhesión a Jesús y a su proyecto, el Reino de Dios.

Los primeros cristianos anhelaban el fin del mundo y la consiguiente llegada del Mesías. Tan grandes eran las expectativas a este respecto en aquellas primeras comunidades cristianas, que algunos habían dejado de trabajar con la excusa de que era inminente la venida del Señor. San Pablo invita a todos a trabajar y proseguir la vida de forma ordinaria.

Lo importante no es adivinar "la fecha de caducidad" de nuestro mundo, sino mantenernos firmes en la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Los cristianos no creemos en Jesús para escrutar cuándo acontecerá el final de los tiempos, sino para hacer realidad un tiempo nuevo donde las personas puedan vivir con dignidad, como hijos de un mismo Padre y hermanos entre sí.

En un tiempo de cambio y de crisis, es imprescindible volver a Jesús y a nuestras raíces cristianas. No debemos perdernos en lamentos, nostalgias o desalientos. Es la hora de anunciar, con a alegría y esperanza, el futuro que nos propone Jesús.

Amigo lector, aprovechemos cada instante para que, leyendo lo que acontece, podamos vivir el contento interior que produce la belleza de la fe y el gozo de contagiar la alegría del Evangelio. Feliz domingo.