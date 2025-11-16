Los zamoranos que añoran el franquismo, los que lo disculpan, los que desean su vuelta (o algo muy parecido) tendrían que leer, estudiar y aprenderse de memoria muchas de las frases pronunciadas el pasado miércoles por Juan Andrés Blanco, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Salamanca, en las jornadas "El final del franquismo en Zamora", organizadas por el IEZ Florián De Ocampo. Al margen de ideologías, en la exposición del señor Blanco quedó muy claro el enorme perjuicio económico y social que la dictadura de Franco causó a esta provincia y, salvo pocas excepciones, a toda Castilla y León. El llamado Caudillo de España por la Gracia de Dios se portó mal, francamente mal, con esta tierra.

El daño económico y social tuvo un reflejo claro y durísimo en la despoblación. Las gentes de aquí tuvieron que irse. Miles y miles. Según los datos expuestos por Juan Andrés Blanco, entre 1965 y 1973, Zamora perdió 100.000 (¡¡cien mil!!) habitantes. De ellos, 30.000 emigraron a Europa, especialmente a Francia, Alemania y Suiza. La mayoría no retornó a sus lugares de origen. Muchos volvieron a España, pero se asentaron en otros lugares, en aquellos que el franquismo favorecía con industrias, fueros, aranceles que evitaban la entrada de productos foráneos más baratos que los fabricados aquí. Madrid creció y creció, las provincias vascas se llenaron de obreros procedentes de otras zonas, Cataluña se convirtió en un emporio de trabajo y riqueza, Asturias se benefició de millones y millones de ayudas estatales para mantener Hunosa y Ensidesa y el arco mediterráneo comenzó a despegar con un sector turístico que también contó con el respaldo del gobierno. ¿Y los demás? A suministrar mano de obra barata y a ver como las divisas que mandaban no se destinaban al desarrollo de sus lugares de nacimiento, de aquellos que tuvieron que salir para ganarse el pan.

Hay anécdotas que ilustran este clima. Cuando un grupo de empresarios vallisoletanos quiso montar una fábrica de coches, lo que más tarde sería FASA-Renault, se toparon con la prohibición del gobierno, especialmente del ministro Camilo Alonso Vega. ¿Por qué? Porque podía hacer competencia a la Seat, instalada en Barcelona por obra y gracia del Estado. Las gestiones del impulsor de FASA y el apoyo de Carrero Blanco levantaron el veto, pero la historia quedó ahí. Otro ejemplo fue la oposición de una caja de ahorros salmantina a suscribir capital destinado a pagar obras en Vitoria y Barcelona. Al final, las autoridades la obligaron a destinar su dinero donde no quería, fuera de esta tierra.

Son dos reflejos del clima que se vivió durante años y años y que siempre perjudicó a unos y benefició a otros hasta dar lugar a un fuerte desequilibrio territorial que, corregido y aumentado, ha llegado hasta nosotros con los efectos desastrosos de todos conocidos. Curiosamente, los que más tajada sacaron son los que más siguen protestando mientras que los que pagaron el pato siguen con la resignación a cuestas. Y, a veces, si las pías te llaman hasta mal español. Por todo ello, ha sido más que interesante que Juan Andrés Blanco pusiese los puntos sobre las íes y, además, añadiera un aspecto llamativo y sangrante: los caciques zamoranos con peso en Madrid, en el gobierno, que los hubo, hicieron muy poco por su tierra. Miraron solo para sus bolsillos y para mantener poder. Y a Zamora, que la zurzan. Catalanes, vascos y madrileños hicieron todo lo contrario. Presionaron y se movieron para que los favores fueran para sus territorios. Y así aumentaron riqueza y población. Aquí se hizo una reconversión salvaje del campo, del mundo rural, sin que nadie pusiera un duro ni ayudara como sucedió más tarde con la siderurgia, la minería o los astilleros.

Repito: Franco se portó francamente mal con esta tierra. Son datos. Conviene tenerlo presente ahora que hay zamoranos que desean que vuelva aquello o algo similar.