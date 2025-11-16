Todo convertido en campo de batalla

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a su salida del Tribunal Supremo, a 12 de noviembre de 2025, en Madrid (España). / Diego Radamés - Europa Press

El juicio al fiscal general del Estado, ha sido la viva demostración de la degradación de la convivencia democrática en España. La culminación de un proceso, aún no agotado, de conversión de cualquier terreno, asunto o materia, en campo de batalla sangriento entre posturas maximalistas e irreconciliables.

Con independencia de que la sentencia sea condenatoria o absolutoria, la situación en sí produce decepción, impotencia y asco. El daño hecho a la institución de la fiscalía con la no dimisión del acusado al inicio del procedimiento o al dictarse el auto de procesamiento, por razones de mera conveniencia política para el ejecutivo, tendrá consecuencias graves y, a largo plazo, difícilmente recuperables.

La presunta violación de los derechos de un acusado, por muy odioso que le resulte al fiscal o por muy relacionado que esté con una de las principales rivales políticas de su mal entendido jefe político e ideológico, es un delito de tanta trascendencia y potencial onda expansiva en nuestra arquitectura constitucional y de separación, siquiera formal, de poderes que merecía y exigía un paso atrás mientras se investigaba y se juzgaba. Máxime si la denuncia proviene no solo del propio acusado sino del decano de los abogados de Madrid.

No dar ese paso atrás garantizaba, como así ha sido, un disparatado choque de posturas en el que no sólo han tenido cabida acusación y defensa sino que se ha extendido a opinadores de todo tipo y dado lugar a presiones intolerables que, aunque a los miembros del tribunal deben resbalarles por la uniforme toga, dejarán su huella marcada para el descrédito de la ya maltrecha independencia judicial, que es, no lo olvide nadie, nuestra última trinchera de defensa frente al abuso de quien, en cada momento, ostenta o detenta el poder.

Malos tiempos para la lírica son cuando solo importan los votos, mientras la democracia constitucional y sus instituciones son mero tapete en el que desplegar estrategias de conflicto y navajeo. Cuando todo es campo de batalla la convivencia sangra y la democracia se desangra.