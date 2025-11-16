Se acercan buenos (o malos) días para Zamora, los zamoranos y todas las personas que nos conocen y siguen nuestras cuitas (trabajos, aflicciones, desventuras) de la vida cotidiana, que son muchas, como en la Conchinchina. ¿O acaso ustedes creen que en el resto del planeta Tierra son distintos a nosotros, que en las Américas no sale el sol todos los días, que en África no cantan y bailan, que en Asia no miran al firmamento para ver las estrellas o que en Oceanía no celebran la vida como Dios manda? Pues sí, hacen todo eso y muchísimo más. Como aquí, que somos muy pero que muy fiesteros y nos gusta celebrar los carnavales, las romerías, las puestas de sol, los días de lluvia y de calor, los colores del otoño, las buenas viandas y los buenos vinos, las compañías agradables que transmiten calma, paz y tranquilidad, las lecturas que nos ayudan a reflexionar y a ser mejores, los saludos y las sonrisas que dirigimos a quienes se cruzan en nuestro camino, etcétera. Ustedes pueden añadir las buenas cuitas que deseen. Hay tantas que solo tienen que prestar un poco de atención, recordar y, si les apetece, reflexionar sobre sus impactos en uno mismo y en la comunidad.

Y ahora aterrizan las desventuras, que abundan por estas tierras y por las Américas, África, Asia y Oceanía. Y no me olvido del resto de Europa, por si alguien pensaba que estaba marginando a los vecinos de nuestro continente. Pero recuerde que las desventuras, del mismo modo que las alegrías y los contentos, no están repartidos de manera equitativa. ¿O acaso sufren las mismas desdichas que ustedes Amancio Ortega, Sandra Ortega, Rafael del Pino Calvo-Sotelo, Juan Roig, Juan Carlos Escotet, Tomás Olivo, Hortensia Herrero, María del Pino Calvo-Sotelo, Miguel Fluxá Roselló y Florentino Pérez, que, según la revista Forbes, son las 10 fortunas más ricas de España? No niego que tengan muchísimas ocupaciones y preocupaciones, pues estar en lo más alto de la riqueza debe costar un huevo, como dicen en mi pueblo. Nada que ver con los tormentos de esa persona anónima que sigue pasando las noches a la intemperie, en una de las puertas de la estación de autobuses de Zamora. ¿Que no la han visto? Solo tienen que salir de casa y fijarse en estas cosas tan insignificantes.

Pero en realidad yo trotaba por aquí para recordar que dentro de dos semanas disfrutaremos con el VII Congreso Internacional Silver Economy, declarado de interés sanitario por la Junta de Castilla y León. Concretamente los días 27, 28 y 29 de noviembre andaremos por el Teatro Ramos Carrión, fisgando, escuchando y aprendiendo, que falta nos hace. Porque de nuevo se reunirán expertos para abordar las necesidades de las personas mayores y conocer la innovación en servicios y productos. Pero también he de reconocer que me encanta leer en la página web del congreso el siguiente texto: “¿Qué es la Silver Economy? La Silver Economy convierte el envejecimiento en una oportunidad de desarrollo”. ¿Ustedes entienden algo? ¿Pero no habíamos leído y escuchado cientos de veces que el envejecimiento de la población en Zamora era uno de nuestros problemas? Pues tenemos que tirar por tierra nuestras percepciones porque los organizadores de este congreso nos cuentan, con muy buen criterio, que el envejecimiento es una oportunidad de desarrollo. ¡Exactamente lo que algunos hemos escrito y defendido en numerosas ocasiones! Ya ven qué cambios da la vida. De lo cual, me alegro.