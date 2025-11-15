Vanuatu delenda est

Indígenas participan en la Cumbre de los Pueblos durante la COP30 este miércoles, en Belém (Brasil). La Cumbre de los Pueblos se organiza en torno a una agenda que busca integrar las luchas socioambientales, políticas y económicas desde la perspectiva de la justicia climática. EFE/ Fraga Alves / Fraga Alves / EFE

Carthago delenda est, que en latín significa Cartago debe ser destruida. Cuentan las lenguas antiguas que Catón el viejo lo repetía cada vez que el Senado de Roma le daba la oportunidad de abrir la boca. Y todos sus discursos los finalizaba de idéntica manera. Incluso, aunque el tema no tuviera nada que ver con el desenlace de las guerras púnicas.

Por eso, la célebre frase persiste aún hoy como idea de fijación obsesiva.

Yo soy empecinadamente heavy desde hace más de 43 años, y es que cuando algo funciona, para qué cambiarlo. El heavy no va sólo de greñudos locos emitiendo gruñidos broncos. Escalera hacia el cielo aparte, Led Zeppelin tiene letras sobre Aquiles, igual que Iron Maiden las tiene sobre el vuelo de Ícaro o Alejandro Magno. Y procediendo de la Ciudad Eterna, hubiera sido raro que la banda ADE no cantara sobre Aníbal, Espartaco o César. Y que no tuviera un disco titulado Carthago delenda est.

Vivimos en un mundo libre y burgués. Y como hombres libres y burgueses que somos, a quien no le guste el cultivado estruendo lírico, ahí tiene a Bad Bunny. Por lo que ande yo caliente con mi camiseta nueva de los rusos Slaughter to Preveil y ríase la gente con el merenguetón de los venezolanos Alleh y Yorghaki. Todos felices y contentos, que es de lo que se trata.

Tan felices y contentos como los dirigentes de más de ciento cuarenta y tres países, con la excepción de los USA de Trump, presentes en la ciudad brasileña de Belem desde el 11 hasta el 21 de noviembre para celebrar una nueva Conferencia sobre el Clima, la COP’30, y seguir sin hacer nada que mitigue el calentamiento global causante del caos climático.

Es de justicia reconocer que esa pobre gente tampoco da más de sí. Lula da Silva, el organizador, sin ir más lejos, ha tenido la genial idea de deforestar una parte de la Amazonía protegida con el fin de construir una mega autopista para que sus invitados puedan llegar en sus coches blindados y de combustión, no eléctricos, más cómodamente.

Es cierto, que de haber estado en el poder Bolsonaro, negacionista climático confeso como Trump, el evento nunca hubiera tenido lugar allí. Como lo es que gobierne quien gobierne Brasil, el pulmón planetario del Amazonas sigue mermando a pasos agigantados, las tribus indígenas siguen siendo desalojadas por la fuerza de sus tierras, y los defensores de la Naturaleza asesinados por contratistas militares privados a sueldo de corporaciones de la industria minera, maderera, petrolera o hidroeléctrica. Muchas de ellas de capital español.

Una COP´30 de filfa, como todas las anteriores, que no sirve de nada. Ya Antonio Guterres, el jefazo de la ONU, aparte de bendecir la chupiautopista, reconoció en su discurso inaugural que da por perdido el objetivo de no alcanzar los 1,5 grados de temperatura global por encima del periodo preindustrial.

No descubre nada. Hace tiempo que el físico, profesor en la universidad de Columbia, y famoso climatólogo, James Hansen, defiende que el planeta ha superado los 1,7 grados. Y hay climatólogos que apuntan a que la temperatura del planeta podría haber alcanzado los 2,1 grados por encima del periodo de referencia.

Nuestro presi, Pedro Sánchez, ha ido a Belem, aparte de para no hacer nada, para repetir su mantra "el cambio climático mata". Bonito eslogan para una camiseta. Pero no para la próxima campaña electoral, demasiado agorero para un electorado desengañado de la política y con eco-ansiedad.

Bla, bla, bla, ha seguido farfullando el presi de todos los españoles. "Más de 20.000 vidas se han perdido en los últimos cinco años en España por culpa de la emergencia climática". Bla, bla, "este verano hemos vuelto a sentir el golpe de la Naturaleza". Y entre bla y bla ha afirmado que "los escenarios más extremos se están descartando". Y lo ha dicho sin reírse.

Con el primer ciclón de categoría 5 que ha asolado Jamaica y el Caribe recientemente. Con una sucesión de super tifones arrasando Filipinas, Taiwán y el Pacífico, con inundaciones en La Meca, las pasadas nevadas históricas en los desiertos de Texas o Arabia Saudí y con las sequías extremas que condenan al continente africano al hambre perpetua y a la obligada inmigración.

Además del llamado Índice de Riesgo Climático Global (CRI) del 2026, presentado en esta COP´30, que señala que los más de 9.700 eventos climáticos extremos ocurridos entre 1995 y 2024 se han saldado con más de 830.000 muertes en todo el planeta.

Con todo lo anterior, el capitán al mando de este camarote de los hermanos Marx, de este país-manicomio que es España, descarta los escenarios más extremos... También el escenario, nada extremo, que contempla la desaparición bajo las aguas de Vanuatu.

Porque todos los modelos científicos predicen que este pequeño país, un archipiélago paradisíaco de ochenta y tres islas situado en el Pacífico, será engullido por las aguas a medida que vaya subiendo el nivel del mar debido al deshielo de los casquetes polares.

La Ciencia lleva años advirtiendo que Vanuatu será destruido. Y aunque Vanuatu ha denunciado su fatal destino ante la Corte Internacional de Justicia, nuestro mundo libre y burgués sigue haciendo caso omiso a su SOS. Vanuatu delenda est, Vanuatu debe ser destruido, es lo que se deriva de la inacción global.

Sin embargo, a pesar de la inoperancia de los políticos y la avaricia sin fin del capitalismo extractivista, miles de ambientalistas hacen suyas las palabras de Churchill en su histórico discurso ante la amenaza nazi, recogido en el mítico himno Aces High de los Iron Maiden: "Seguiremos hasta el final… Defenderemos nuestro planeta a cualquier coste…Lucharemos en el mar y los océanos, en las playas, en los campos y las calles. Lucharemos en las colinas. Y nunca nos rendiremos".