Fracturas callejeras

Tenía que ocurrir y ocurrió. Una fractura callejera. No ha sido la primera ni será la última. El problema reside en el pésimo estado del pavimento en multitud de vías céntricas y no tan céntricas de esta Zamora nuestra abocada al desastre, precisamente por la falta de atención que se presta al suelo. Los suelos en esta ciudad no son uniformes, están llenos de altibajos y con losetas desprendidas que se tornan en surtidores de riego por aspersión en cuanto llueve. Y tiene que llover.

Lo contaba nuestro periódico, una mujer ha sufrido una fractura por el mal estado del pavimento en el centro de Zamora. El estado del pavimento en la confluencia de la calle Mariano Benlliure y la Plaza del Fresco es deplorable. Y hay que decírselo al señor Alcalde. Y el señor Alcalde y los servicios pertinentes están en la obligación de poner remedio inmediato. Si el señor Guarido se da una vuelta por las calles, fijando su atención en los distintos pavimentos, se dará cuenta de que su reparación es una necesidad urgente.

No sé qué hace la oposición, por cierto inexistente en la Casa de las Panaderas, que no pone el grito en el cielo. No sé para qué fueron elegidos por sus votantes. Sólo ‘Zamora Sí’ que anda todo el día husmeando por las calles en plan detectivesco buscando lo que incomoda a los vecinos, se atreve a decir lo que los demás callan con un silencio cómplice. ¿Qué le pasa a la oposición en el Ayuntamiento?, parecen estar narcotizados. No se había visto nunca nada igual.

Hay muchos puntos críticos en las calles de Zamora que abocan al tropezón con el consiguiente problema médico que pasa por esguinces y fracturas. La del peroné de la señora protagonista involuntaria del último accidente urbano, no es precisamente una tontería. Me encanta Zamora, pero considero que no está bien tratada. Hay que exigir más a los responsables de su mantenimiento y consiguiente embellecimiento. Porque, encima, no hacen nada por evitar los pintarrajeos que la afean y ensucian.

Son muchos los escollos que presenta el pavimento en las calles de Zamora y que necesitan reparación para, de esa forma, evitar males mayores y menores. La situación no admite demoras.