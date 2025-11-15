¿Cómo entró la electricidad en nuestros pueblos?

La llegada de la electricidad a Zamora tiene algo de relato histórico y algo de descubrimiento científico contado desde abajo. No fue un invento que apareciera de golpe en todos los pueblos, sino una luz que avanzó lentamente, primero por la capital y luego, casi casa por casa, por el resto de la provincia. Y quizá por eso se recuerda con tanta claridad.

La ciudad de Zamora encendió su primer alumbrado eléctrico en mayo de 1897. Aquella tarde, en la fábrica de Electra Zamorana —instalada en la antigua iglesia del convento de San Juan, en la Horta— todo fue ceremonia. Sonó la sirena de la caldera, el obispo bendijo las instalaciones y la Corporación municipal, encabezada por el alcalde, asistió a lo que en aquel momento se vivió como un salto al futuro. La empresa incluso tuvo que sustituir los viejos faroles de aceite que el Ayuntamiento había dispuesto para adornar los balcones, porque ya resultaban impropios entre lámparas incandescentes. Lo que hoy nos parece un gesto menor se vivió como una revolución, un cambio que hizo que la ciudad comenzara a brillar de otra manera.

A partir de ahí comenzó el verdadero reto, llevar la electricidad al campo. En la provincia, el proceso se extendió durante las primeras décadas del siglo XX. A muchos pueblos llegó solo de noche, con una bombilla por casa, y a otros no llegó hasta los años treinta o incluso más tarde. Rabanales, por ejemplo, encendió sus primeras luces en 1930. Y casos como La Milla de Tera, con más de un siglo desde aquel acontecimiento, muestran hasta qué punto la electrificación formaba parte de la vida comunitaria. Se talaron robles, se levantaron postes, se agradecieron terrenos cedidos y se colocaron bombillas en las esquinas del pueblo sin cobrar un céntimo. Para sus vecinos, era como ver convertirse un lugar pequeño en una ciudad.

Mientras aquí se abrían paso las máquinas de vapor de Electra Zamorana, al otro lado del Atlántico Thomas Edison acababa de poner en marcha en 1882 la primera planta comercial de electricidad en Manhattan. La idea era simple y enorme al mismo tiempo. Se trataba de transformar energía mecánica en luz utilizable, distribuirla por cables y permitir que cada hogar tuviera su propio punto de iluminación fiable. Ese principio físico, basado en mover un generador mediante vapor o agua para producir una corriente eléctrica estable, fue el mismo que hizo funcionar la presa del Porvenir en el Duero en 1903, una de las primeras hidroeléctricas de España.

La ciencia que había detrás no era visible para quienes veían encenderse las bombillas, pero sí sus efectos. La electricidad permitió alargar las jornadas sin depender del amanecer, redujo incendios en casas de adobe y madera y cambió por completo el modo de conservar alimentos cuando llegaron las primeras neveras. La iluminación homogénea introdujo algo tan básico como leer sin forzar la vista por la noche o remendar un saco con la misma claridad que a pleno día. La diferencia entre un candil, que genera luz gracias a la combustión, y una bombilla, que la produce por incandescencia eléctrica, muestra hasta qué punto la física puede transformar una sociedad sin que esta lo perciba del todo.

También hubo un cambio cultural. Igual que las campanas marcaban la vida diaria, la luz eléctrica empezó a hacerlo de forma discreta. La radio se volvió más accesible, las reuniones en torno a un televisor aparecieron como nueva costumbre y los talleres y escuelas se llenaron de fluorescentes que iluminaban de manera uniforme, una luz que se parecía poco a la cálida incandescencia de las casas.

Hoy, cuando hablamos de energías renovables, tarifas o autoconsumo, a veces olvidamos que el primer gran paso hacia la modernidad rural fue esa bombilla de 15 vatios que se encendía al caer la tarde. La electricidad no cambió solo la noche, también cambió la forma en que los pueblos se relacionaban con el tiempo, el trabajo y el mundo exterior. Quizá por eso, en Zamora, todavía se escucha con respeto la historia del día en que cada pueblo vio por primera vez cómo la oscuridad se hacía a un lado.