¿Es información, o son opiniones?

Que los medios de comunicación públicos, es decir, los que costeamos todos los españoles, son herramientas al servicio del poder, es algo tan evidente que merece una reflexión y, podríamos decir, una decisión: cerrarlos todos para siempre porque, prometan lo que prometan los aspirantes a gobernar, la realidad es tozuda y demuestra que, una vez llegan a él, se comportan como sus predecesores, o sea, hacen de todos y cada uno de ellos: prensa, radio, televisión… un arma arrojadiza que, vulnerando todos los principios éticos y morales, utilizan contra los adversarios al servicio de la causa, cual es, la permanencia en el "machito".

Sí, para poder dar fe de lo que digo, por ejemplo, algún día pongo la 1 de TVE, escucho RNE, o leo algo de lo que publican los medios escritos afines al Gobierno, como poco, salgo escaldado y encorajinado porque no puedo soportar la falta de imparcialidad, tanto en las formas como en el fondo, de la información que dan, hasta el punto de hacerse patente que lo que transmiten más que noticias son opiniones, cuando no consignas que, cual mensajeros de quienes las redactan, repiten una y otra vez tratando de hacernos ver las pajas en los ojos de los que hostigan a sus jefes, al tiempo que obvian las que ciegan a los que se las sirven. Me repugna comprobar como los que tienen el poder, manejan los medios que todos costeamos. Por eso denuncio el constante deterioro que de la noble tarea de informar hacen quienes, sin ningún tipo de escrúpulo, abusan de su posición para obligar a los profesionales que directa o indirectamente están a su cargo para que, de manera tendenciosa, difundan cualquier información que pueda servir para socavar la que dan los medios que, digámoslo no muy convencidos, no están al servicio de nadie.

Y me pregunto: ¿Sería factible cargarse de un plumazo todo el entramado que conforman los medios que se sostienen con nuestros impuestos, cuando es público y notorio que solo sirven a los intereses de los que mueven los hilos desde el poder? Y que conste que me refiero a todos los que se nutren del dinero público, ya sean éstos estatales, regionales, provinciales o locales.

Es triste tener que asumir que la cosa es así, y que tiene muy pocos visos de cambiar, entre otras causas, porque los españoles somos demasiado timoratos a la hora de exigir que se nos diga la verdad y se haga con equidad. Estamos tan divididos que no hay manera de que nos pongamos de acuerdo, ni siquiera en lo fundamental, cual es la defensa y el respeto a la verdad.

En fin, habrá que confiar en que las generaciones venideras puedan valorar más la ecuanimidad, la honradez, la valentía, la veracidad y la diligencia en el ejercicio del poder, y pongan más énfasis en exigir a los gobernantes que no mientan, que no traten de tomarnos el pelo, en definitiva, que sean dignos de la confianza que en ellos se pueda depositar.

Es indignante comprobar cómo hacen, o intentar hacer uso de cualquier medio de comunicación los que tienen mando en plaza. Tan indignante como es comprobar lo influyentes que pueden llegar a ser los informantes cuando quienes les leen, escuchan o ven solo quieren leer, escuchar, o ver lo que ellos cuentan.

Mas como esto no es nuevo, habrá que ponerse los cascos y las gafas de sol para no escuchar, ver o leer lo que nos pueda hacer dudar, que es casi todo, porque los primeros que somos unidireccionales a la hora de buscar la información somos quienes conformamos esta mediatizada sociedad en que vivimos.

Todo lo dicho viene a cuento de lo que he podido ver, leer, o escuchar los pasados días acerca de lo que ha acontecido en la vista oral del juicio al todavía fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; pues, si es inevitable que los medios que tienen dueño mantengan la línea editorial que es marca de la casa, lo que es intolerable es que los que sufragamos todos los españoles sigan a pies juntillas las directrices de quienes, porque están en el "machito", se aprovechan de ello para intentar desviar la atención de lo crucial, enfatizando en aquello que pretenden hacer valer como la verdad, aunque diste mucho de la realidad.

Esperemos, no obstante, que se haga justicia.

¡País!