Los ciervos del monte ya se han escapao, riau, riau

Un ciervo de gran tamaño se pasea por las calles de Zamora y se cuela en el céntrico párking de San Martín

"Un ciervo del monte a Zamora ha llegao, riau, riau.

Y ha dicho el alcalde que no pasa nada

que ya lo han dormido y se lo han llevau, riau, riau."

La llegada de un ciervo a Zamora capital ha sido objeto de alarma, curiosidad y un sinfín de conjeturas sobre su origen, el objetivo de su visita y la causa de su incursión en la ciudad.

La alarma -que obliga a intervenir a los servicios municipales de protección ciudadana- se funda en que como animal salvaje tiene un comportamiento imprevisible o no domesticado; y como animal libre parece no tener dueño que se haga cargo de posibles accidentes o incidentes.

Respecto al origen del ciervo se ha dado por hecho que es zamorano y proviene de la provincia cada vez con menos "sapiens" y más "cervus" y otras especies de la fauna autóctona.

Y las conjeturas sobre el objetivo de su visita casi todas se hacen con un tono amable, como corresponde a un animal salvaje pero dulcificado por la cultura popular. Si en vez de un ciervo hubiera sido un lobo, otro gallo cantaría. Éstas son las posibles hipótesis que se han barajado (hay más).

- Abuela, a lo mejor es que era Bambi que sabía que su mamá no se había muerto y la estaba buscando, y se perdió -podría pensar mi nieta que tuvo que tuvo que salir del cine llorando cuando fue por primera vez y se murió la mamita del cervatillo- ¡Pero le han crecido mucho los cuernos!

Algo parecido parece que pensó el humorista de este diario que pintó a Papa Noel buscando al ciervo que se había perdido o escapado para tirar del trineo cargado de regalos. Un poco pronto era para preparar la Navidad, pero como cada vez se encienden las luces más pronto no es de extrañar que el ciervo se despistara.

- A ver si iba camino de Vigo, que allí sí que hay brillo navideño, creo.

-O era un ciervo sanabrés que iba a protestar el día que se encienden las luces con los vecinos de la comarca, a los que han dejado a dos velas con las paradas suprimidas del Ave por culpa de Abel.

- Seguramente iba hasta Vigo. Porque como los campesinos de la zona están todo el día quejándose de los daños que provocan los jabalíes y otra fauna salvaje en los sembrados, como los lobos con el ganado, han elegido al ciervo para que se solidarice con ellos.

-O tal vez estuviera huyendo de ellos y de los que defienden la caza para controlar la población de la fauna salvaje con la escopeta provincial y el trofeo de la cornamenta.

-De los cazadores bien saben defenderse, con ayuda del gobierno animalista. Más bien vendría buscando qué comer, porque lo que es este año están los prados calcinados por los incendios del verano, que han dejado sin alimento a los animales domésticos y a los salvajes, que comparten el mismo espacio en los montes. Y los mismos problemas cuando vienen mal dadas.

-¡Huyendo del hambre! Como han hecho nuestros vecinos, nuestros hijos. Y nos va a tocar hacer a los pocos que quedamos en los pueblos intentando ganarnos la vida. Y encima nos ponen macrogranjas contaminantes y plantas...

- Bueno, que reforesten con plantas está bien tras los incendios ¡Que os quejáis de todo!

-Plantas de biometano y biogás y biopurines y la madre de... Bambi

-¡Claro! Y ha llegado a la capital por Valorio porque ha oído que la están renaturalizando, y eso le habrá sonado al ciervo de maravilla, a naturaleza.

-¿No será una campaña del concejal de turismo? "Zamora, Ziervos y NaturaleZa". Porque como los pájaros están amenazados de gripe aviar...

- ¡Aviados estamos! Yo creo que el ciervo estaba más aburrido que nosotros en soledad no deseada. Si no queda gente en los pueblos, y si el monte se ha quemado, y si está contaminada el agua por nitratos y este año llena de cenizas...

-¡Venga, no seáis cenizos! Que lo del ciervo nos ha puesto en las primeras noticias nacionales y vendrán a vernos y a quedarse a vivir...

- Seguro que ha venido a visitar las Edades del Hombre -terciaría la diócesis- ¿No veis que estaba aparcando en San Martín?

- Pues como le pase como a los cerdos por el santo de estas fechas...

-En todo caso, no sé si habrá venido a visitar la exposición de EsperanZa. Pero sí es un símbolo esperanzador.

-El que se ha vuelto a equivocar es el alcalde, que tenía que haberlo dejado renaturalizando la ciudad por lo menos hasta la cabalgaZa de Papá Noel -dice la oposición.

-¡Sería la leche!

- Abuelo, ¿podríamos quedárnoslo como mascota? -pensarían las nietas y nietos- Pero, claro, tendrá hermanitos en la sierra.

- O habrán emigrado también como los vecinos.

"Nos han dejao solos a los de la sierra por eso en los montes casi no berrea.

Se quemó Zamora y también León.

Pero como el ciervo que ha venido a vernos nadie se rindió".