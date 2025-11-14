Opinión | La mirilla
Cara a cara
OPINIÓN | No vamos a negar que a veces tener vida social conlleva un cierto esfuerzo, pero tampoco vamos a negar que merece la pena
En estos tiempos en los que el día a día y el trabajo nos devora, en los que a veces parece que es misión imposible encontrar tiempo para organizar quedadas, en los que las relaciones personales se limitan a las pantallas de los móviles… es más necesario que nunca el contacto humano. Cada día que pasa lo tengo más claro y lo veo más importante. Da igual la forma, tan válido es un café a primera hora de la mañana como una coca-cola rápida en cualquier bar o unos vinos en pijama en el sofá de casa, pero no se pueden perder las relaciones personales, directas, sin el móvil por medio.
No vamos a negar que a veces tener vida social conlleva un cierto esfuerzo, pero tampoco vamos a negar que merece la pena. El motivo es sencillo: es la forma de mantener la vida, la de verdad, no la que te impone un teléfono con sus reels y sus imágenes idílicas y perfectas en las que todo el mundo es feliz y no hay problemas. Es la forma de cuidar las amistades y de cuidarte a ti mismo, de sentir que hay otros horizontes. Un abrazo y pasar un rato en compañía de un buen amigo o amiga te puede hasta salvar la vida. Y eso no podemos perderlo por mucho que se imponga la tecnología.
En los últimos días he tenido la suerte de reencontrarme con amigos a los que llevaba mucho tiempo sin ver. La distancia nos impide que esos cara a cara sean más habituales. Pero la mejor parte es saber que están ahí, pase el tiempo que pase, y que, cuando te ves, es como si no hubiera pasado el tiempo. Y esa sensación es algo que las nuevas tecnologías no pueden robarnos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Se buscan “inversores de todo el mundo” para revitalizar un poblado deshabitado de Zamora
- El poblado de Salto de Castro: de epicentro del ciclismo zamorano a futura joya turística en apenas 80 años
- Monte la Reina: nuevo motor del tejido industrial en Zamora cuando esté a pleno rendimiento, ¿cómo y por qué?
- Sanidad anuncia la construcción de un nuevo centro de salud Virgen de la Concha en Zamora
- Zamora se convierte durante tres días en epicentro nacional en tecnología e innovación en defensa y seguridad
- Guarido sobre la querella por prevaricación por las basuras: 'Un acto de venganza, propio de las películas de Torrente
- Zamora, escenario de 'Lux' para preparar la viral junta de vecinos de 'La Revuelta' junto a Rosalía
- La obras de la estación de autobuses de Benavente ya han terminado y estará en servicio 'en los próximos días