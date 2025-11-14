En estos tiempos en los que el día a día y el trabajo nos devora, en los que a veces parece que es misión imposible encontrar tiempo para organizar quedadas, en los que las relaciones personales se limitan a las pantallas de los móviles… es más necesario que nunca el contacto humano. Cada día que pasa lo tengo más claro y lo veo más importante. Da igual la forma, tan válido es un café a primera hora de la mañana como una coca-cola rápida en cualquier bar o unos vinos en pijama en el sofá de casa, pero no se pueden perder las relaciones personales, directas, sin el móvil por medio.

No vamos a negar que a veces tener vida social conlleva un cierto esfuerzo, pero tampoco vamos a negar que merece la pena. El motivo es sencillo: es la forma de mantener la vida, la de verdad, no la que te impone un teléfono con sus reels y sus imágenes idílicas y perfectas en las que todo el mundo es feliz y no hay problemas. Es la forma de cuidar las amistades y de cuidarte a ti mismo, de sentir que hay otros horizontes. Un abrazo y pasar un rato en compañía de un buen amigo o amiga te puede hasta salvar la vida. Y eso no podemos perderlo por mucho que se imponga la tecnología.

En los últimos días he tenido la suerte de reencontrarme con amigos a los que llevaba mucho tiempo sin ver. La distancia nos impide que esos cara a cara sean más habituales. Pero la mejor parte es saber que están ahí, pase el tiempo que pase, y que, cuando te ves, es como si no hubiera pasado el tiempo. Y esa sensación es algo que las nuevas tecnologías no pueden robarnos.