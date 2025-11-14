"Agredirles es delito"

Los dos hospitales y los distintos Centros de Salud de Zamora exhiben carteles que todos los usuarios deberían leer. Les conviene. Son taxativos al respecto de las agresiones a los sanitarios. Agresiones que, en lo que a Zamora respecta, suelen quedarse en lo verbal, sin tener que pasar a las manos, que también. Resulta muy desagradable ver a un paciente en plan energúmeno arremetiendo contra un médico o una enfermera. Si la razón les asiste, las formas les pierden. Y esas formas son punibles.

El objetivo de esos carteles, uno en concreto muy llamativo en lo que al texto se refiere, es promover el respeto y apoyo a los profesionales, condenar cualquier tipo de agresión recordando que, como delitos que son, conllevan penas, sanciones y multas. Me parece tremendo que en ese calendario anual que lleva aparejados un montón de días nacionales e internacionales sobre esto o aquello, exista uno específico: el Día Europeo contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios, que se conmemora el 12 de Marzo. Siento vergüenza.

Recientemente me realizaron un Tac en el Hospital Virgen de la Concha, donde me contaron que, a veces, esa situación es el pan nuestro del personal. Y que la furibundia del exaltado de turno es producto de la demanda de atención inmediata o el desacuerdo con las normas del centro. Aunque, por ejemplo en urgencias, las agresiones son producto del estado de embriaguez del agresor, el consumo de drogas o la agitación propia del momento.

Los que acudan con ganas de tangana a estos centros deben saber, están advertidos y quien avisa no es traidor, que agredir a un profesional sanitario no sale gratis. Los hechos conllevan, repito, antecedentes penales, sanciones económicas e incluso penas de prisión. Con la particularidad de que se está reclamando que las penas sean más contundentes para que quien tenga intención de agredir a un sanitario se lo piense dos veces. Aunque hay especímenes que no tienen la capacidad necesaria.

No estaría de más la instalación de botones de pánico en las consultas y que las sanciones administrativas sean lo suficientemente duras para hacer desistir a los bestias de turno y entender, aunque sea por esa vía, que agredir a un sanitario es delito con consecuencias.