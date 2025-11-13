¿Miedo a la IA o a la IN?

Antes de la revolución francesa las personas éramos siervos de los dueños del país y no había fraudes electorales. Mandaban los dueños, reyes, que se hacían trampas entres sí, se asesinaban y organizaban guerras. Allí los pobres e imbéciles, que no votaban, mataban a otros igualmente pobres e imbéciles para que uno de sus amos pudiera robar al otro antes de llegar a un acuerdo dejando el campo lleno de pobres e imbéciles, pero además muertos, y otras tantas viudas más o menos llenas de hijos que, como siempre, eran las que sacaban las castañas del fuego.

El inicio de la democracia permitió los pobres e imbéciles elegir a sus amos que seguían siendo dueños del país y siguieron robándose entre sí mientras los pobres e imbéciles, que ya votaban mataban a otros igualmente pobres e imbéciles para que uno de sus amos pudiera robar al otro antes de llegar a un acuerdo dejando el campo lleno de pobres e imbéciles, pero además muertos y otras tantas viudas más o menos llenas de hijos que, como siempre, eran las que sacaban las castañas del fuego A eso se le llamó progreso. Porque morían por la patria de la que seguía siendo propietario el rey y sus amigos.

Algunas veces les hacían trampas a los pobres e imbéciles y robaban las urnas substituyéndolas por otras que tenía votos a favor del ladrón de las urnas. Como eso lo hacían los dueños del cada país se solía compensarse un fraude con otro y todo seguía igual: los pobres e imbéciles seguían muriéndose en las guerras y las viudas seguían quedándose llenas de hijos sacando las castañas del fuego somo siempre. Así se conseguía organizar Guerras Mundiales porque morían por la democracia

Ahora las mujeres pueden votar y ser militares. A los pobres e imbéciles se le sumaron las pobres e imbéciles que se dedicaron a matar a otras pobres e imbéciles dejando el campo lleno de muertos, eso sí, sin discriminación por razón de sexo; tampoco eran discriminadas las viudas y viudos llenos de hijos obligados a sacarles las castañas del fuego fueron discriminados. Todo un progreso

Se teme que en el futuro se vote telemáticamente. Así ya no habrá que robar las urnas y substituirlas con otras con votos falsos; basta colar un algoritmo y alterar la contabilidad de los votos emitidos. Claro que, como antes, todos harán esta trampa con lo que se compensará una con otra y el resultado será más o menos el mismo. Ahora los y las pobres imbéciles seguirán matando a las y los otros pobres imbéciles por el rey, por la patria, por la democracia y por la paz mundial, sin olvidar los que lo hagan para salvar al planeta dejando viudas y viudos llenos de hijos obligados a sacarles las castañas del fuego fueron discriminados.

Todo un progreso para que todo siga igual en beneficio de los dueños del país. Las guerras serán más "limpias" y tecnológicas, se acabó lo de matar a la gente a mano que llena todos los uniformes de sangre. Sin duda es un progreso.

Pero hay gente tradicional, En Ateneo de Madrid acabamos de celebrar unas elecciones donde el presidente ilegalmente electo en 2024 no consta que haya convocado a los socios que teme que no voten a su favor; publica unas Normas electorales que privan de sus derechos a los socios que no votan su favor. Se revoca la Junta Electoral (JE) que "garantiza y protejan el buen desarrollo del proceso electoral y entiendan de las impugnaciones" (art. 85) hasta que declaró que las NE eran objetivamente ilegales y declaró Nulo de Pleno derecho las elecciones. Lel grupo del presidente ilegalmente electo ganó las elecciones.

Hay gente que le tiene miedo a la Inteligencia Artificial (IA). A mí me siguen asustando más la Indecencia Natural (IN).

Si Vd. piensa, ¡menos mal que no soy socio del Ateneo! está equivocado. En el Ateneo sus socios siempre fueron gente decente; por eso a los dueños del país, dictadores hereditarios o dictadores no hereditarios, les molestaba su defensa de la libertad. ¡Siempre dando la lata!, decían. Tanto, que fue llamado "la Holanda de España". La solución de todo dictador es siempre la misma fue cerrarlo o quedarse con él. Ahora se aplica la tercera solución: intentar corromperlo; y parece que van ganado violando su Reglamento. Si a Vd., que no es socio del Ateneo, le trae eso sin cuidado, está equivocado.

Recuerde los versos de Niemöller: Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas/ guardé silencio, ya que no era comunista. / Cuando encarcelaron a los socialdemócratas/ guardé silencio, ya que no era socialdemócrata / Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, /no protesté, ya que no era sindicalista / Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté, ya que no era judío / Cuando vinieron a buscarme, / no había nadie más que pudiera protestar.

No lo dude; lo que pasa en el Ateneo le importa mucho, aunque no sea socio del Ateneo. ¡Hágase mientras esté todavía a tiempo!