Hasta luego, Pepe

Y digo hasta luego porque adiós sólo se le dice a los que se van para siempre. Sin embargo, Pepe se queda. Buena la ha armado desde que se le ocurrió despedirse de sus clientes y amigos a través de un simpático mensaje en la pizarra de su bar. Una sencilla misiva de despedida porque Pepe Gutiérrez se jubila del mostrador que le ataba y desde el que ha servido tantos vinos, tantas cañas y tantas tapas. Y digo que buena la ha armado, porque no ha dejado indiferente a nadie. Todo el mundo se ha sentido concernido. Claro, son muchos años al frente de Benito & Co. Pepe, su gente y sus clientes, formaban una extensa familia.

Pepe, un buen tío que se dice, es junto a su hermano Eduardo uno de mis dos "calvitos" preferidos. Ellos ya saben de qué va, por eso sólo puedo dejar hablar al corazón. Me alegro por un lado pero por otro siento nostalgia. Se van marchando los referentes que todos tenemos en distintos sectores. Y porque, además, no quedan ya muchos profesionalazos como Pepe quien, a lo largo de los años, ha sido todo entrega, generosidad, esfuerzo, lo necesario para sacar adelante su negocio.

Todos hablan de la marcha de "un mítico hostelero". No es para menos. Él hizo mítico también al popular Benito & Co. Pepe fue quien le dio esa categoría. Que levante la mano el que no haya pasado, si quiera alguna vez, por su establecimiento o por la terraza que su empeño logro mantener para alegría de todos a los que nos gusta tomar con tranquilidad, sentados, viendo pasar a la gente, cualquiera de los aperitivos que se siguen preparando en el establecimiento que siempre estará vinculado a la imagen y a la labor de Pepe Gutiérrez.

Las redes han respondido a la sencilla pero a la vez elocuente despedida de Pepe. Y lo han hecho como cabía esperar. No en vano, mi "calvito", es amigo de todos y enemigo de nadie. A lo largo de estos años, sólo ha hecho mejor que bien su trabajo, aumentando la nómina de amigos y conocidos que hoy le echan de menos. Menos mal que, por lo menos, "nos veremos en los bares". O donde quiera que sea. Pero nos veremos.