Esperanza, a la zamorana

Durante unos meses esa palabra, ESPERANZA, va a tener aroma de nuestra parte de Hispania: Gracias a la 28 edición de Las Edades del Hombre, y con una muestra artística innovadora, podremos, ante todo el que quiera acercarse a ella, mostrar la certeza de que es posible triunfar frente a la adversidad.

Además de iluminarnos con todos sus matices cromáticos a nuestra variadas retinas, también pretende aportar confianza en que todo lo bueno puede hacerse realidad y ofrecer impulso a fin de superar las dificultades que precisamente, no escasean.

Y los zamoranos, sin duda, estamos comprometidos en invitar a conocerla, no sólo a nuestros amigos, con quienes, ciertamente, nos gusta también compartir todo lo bueno que da identidad a la tierra de la seña bermeja.

Nadie puede dudar de nuestro deseo de acercar a otras personas hasta este privilegio artístico que nos honra; y puestos a soñar, me gustaría, invitar al filósofo coreano D. BYUNG-CHUL HAN, Premio Princesa de Asturias 2025 de Comunicación y Humanidades, quien seguro que aportaría mucho significado: Nos recordaría con su sencilla compostura y su mirada directa, lo que sin duda, todos sabemos, que estamos necesitados de civismo, de confianza, de respeto, de valores; y a valorar el talento, reconociéndolo y no apartándolo. Y cuando se expone esto con tanta transparencia, sin duda, nos plantea preguntas y nos incomoda. Pero ojalá lo viéramos acercándose a nuestra Catedral, que daría plenitud a nuestra sonrisa.

Pelaría también por traer a Rosalía, que inundara. estos espacios con su LUX, pero antes tendremos que hablarle de ello. Ahí queda el reto planteado: A ver quien recoge el guante.

Hasta que ese momento llegue, dediquemos un pedacito de nuestro tiempo a descubrir las sensaciones que nos provoca la belleza de esta Muestra: Con toda seguridad, será un estímulo no sólo visual, sino que si tenemos el corazón abierto, aportará significado que perfile los ideales; y generará mecanismos de resistencia frente al desánimo.

Compartiendo la belleza de las obras expuestas, nuestra voluntad buscará la concordia derribando muros que nos empobrecen y que no nos dejen ver la ruta de esa plenitud de vida que todos buscamos incesantemente.

María Dolores Saludes