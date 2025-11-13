Lo "social" lo cubre todo: lo hecho y lo pendiente. En la Diputación de Zamora, por ejemplo, la subvención social no alcanza ni la mitad del gasto en personal necesario. Normal. Lo "social" compite con lo que lo gestiona: su propia estructura.

La etiqueta "social" es superlativa —gasto más social, inversión más social—, como si existiera una escala de "socialidad". Y en esta economía (social) de mercado, el bienestar alivia, pero no cura. Desde que Europa superó el liberalismo, la socialdemocracia intenta actualizar lo "social" que todos reivindicamos, aunque con prioridades distintas.

Mientras CEOE, Cámara y Diputación buscan atraer empresas y talento entre las muchas que afloran como boletus, la Junta entrega en Salamanca los "Premios al Cooperativismo y la Economía Social". Galardones merecidos, aunque sin la Ley de Economía Social de 2011 — que le dio visibilidad y estructura— no habría sector que premiar.

También el impulso económico estatal ha sido clave. El PERTE movilizó en economía social y cuidados más de 2.800 millones. En 2025, admitiendo pulpo pacíficamente, la Junta destina con entusiasmo 55 millones entre presupuesto y programas ECYL. Pero Zamora solo recibe el 2,7%: la mitad por debajo de su peso poblacional y de unas necesidades mayores por envejecimiento, despoblación y falta de oportunidades.

La economía social es local. Se reivindica humilde y de servicio. Cooperativas, fundaciones y organizaciones plantean otra forma de decidir, producir y distribuir: más justa, participativa, cercana. Sin alharacas reciben impulso financiero y fiscal que no debería generar dependencia, pero tampoco maquillar el progreso de la sociedad o de sus trabajadores. En Castilla y León, compromete 30.000 empleos.

Queda camino en democracia interna; mujeres no solo en plantilla, sino también decidiendo; inserción laboral que dure más que una subvención; desarrollo y promoción profesional, o evaluación del gasto público que vaya más allá de justificarlo.

Según se mire, puede parecer mucho o apenas suficiente. Un modelo que debe revisarse continuamente, para no confundir impacto social con rentabilidad.

Porque si las cifras la avalan, pero los desequilibrios persisten —desempleo, bajos salarios, vivienda inaccesible, beneficios desproporcionados—, entonces cabría preguntarse: ¿funciona como debería o solo gestiona lo que el mercado descarta y la Administración externaliza?

Si es lo segundo, estaremos solapando recursos o negando su sentido transformador.

Preguntemos claro: ¿transformamos o parcheamos?