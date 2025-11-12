Entre "Psicosis" y "Los Pájaros"

"Ñic, ñic, ñic", oyó en el silencio de la noche“. "Ñic. ñic, ñic" volvió a escuchar el mismo sonido, repetidas veces. Al principio con una cadencia pausada. Más tarde con mayor frecuencia. Encendió la luz del dormitorio, pero no vio nada que le hiciera pensar de qué podía tratarse. "Ñic, ñic, ñic", el ruido continuaba persistiendo. Cerró los ojos para concentrarse, al objeto de averiguar qué es lo que estaba pasando. Creyó distinguir que esos pequeños ruidos, que se engrandecían en el silencio de la noche, provenían de la parte superior del cuarto donde dormía; quizás del sobrado, ya que ese pequeño almacén estaba ubicado justo sobre el techo, debajo del tejado.

La estructura de la casa era de madera y de vez en cuando, por aquello de las dilataciones y las contracciones, cuando la madera se ve expuesta al calor o al frio, a la sequedad o la humedad, llegaban a escucharse crujidos, especialmente en las zonas de encuentro de dos o más vigas. Pero no era exactamente ese el ruido que percibía, sino uno más sutil y cortante, y sobre todo más constante.

"Ñic, ñic, ñic", continuó escuchando. Lo hacía con los ojos cerrados, con la idea de poder identificarlos. Dejándose llevar por su afición al cine, llegó a compararlo con aquel "Yií, yií, yií…" de la icónica escena de la ducha, en "Psicosis", donde Janet Leigh se agarraba a la cortina en un intento de zafarse de su agresor, mientras Anthony Perkins descargaba un montón de cuchilladas sobre su cuerpo desnudo. Una escena de 45 segundos, construida con 52 cortes, sacados de 78 planos diferentes. "Yií, yií, yií…" un sonido que en realidad era un chirrido de violines, violas y violonchelos que Alfred Hitchcock se había opuesto a utilizar, antes de haber comprobado su fuerte impacto emocional.

Quizás se había pasado un poco al dejarse llevar por aquella comparación un tanto exagerada. Pero el sonido del silencio que imperaba en el pueblo durante la noche invitaba a hacerlo. Se encontraba en uno de los muchos lugares que habían padecido tiempo atrás los efectos devastadores del fuego, durante aquel nefasto verano en el que casi desapareció la Sierra de la Culebra.

Intentó conciliar el sueño con la intención de dejar para la mañana siguiente el averiguar qué es lo que estaba pasando. Pero, desafortunadamente, se había desvelado, y por más que lo intentaba no podía apartar de sus oídos el machacón "ñic, ñic, ñic" que le llegaba desde el sobrado.

Fiel admiradora del cine de Hitchcock, se acordó también del acoso al que se habían visto sometidos los habitantes de una pequeña villa americana, por parte de un sinfín de gaviotas, en la película "Los pájaros". Aquellas aves atacaban con saña desde todos los ángulos a sus pacíficos habitantes en una apacible tarde de verano. Veía a la joven Melanie (Tippi Hedren, que por aquellos entonces aun no era la suegra de Antonio Banderas) entrando en una tienda de pájaros para comprar un periquito. Veía cómo conoció allí a Mitch (Rod Taylor) del que se enamoró perdidamente a primera vista. Y cómo fue atacada fieramente por una gaviota, para más tarde, en la medida que avanzaba la película, desencadenarse un frenético ataque por parte de un enjambre de esas aves contra los habitantes del pueblo, incluidos los niños. Aparecían pájaros por todas partes, y sus perturbadores efectos llevaban al pánico.

La música, adquiría un tono similar al de un ruido o al de un sonido onomatopéyico que imitaba al de las gaviotas. Había sido producida en un trautonio, un aparato precursor de la música electrónica, que ayudaba a crear un ambiente de pesadilla. "Jau, jau, jau" decían aquellas endiabladas aves cuando, formando una densa nube, atacaban sin piedad a los humanos. Bernard Herrmann, al igual que en "Psicosis", fue el autor de esa obsesiva música.

Tras aquella inquietante noche, que llegó a hacérsele eterna, amaneció un día soleado que prometía proporcionar una buena iluminación allí arriba, en el sobrado. Cuando asomó la cabeza, una vez levantada la trampilla que permitía su acceso, pudo ver un montón de negros escarabajos esparcidos por el suelo. Sus voraces larvas los acompañaban. Eran carcomas gigantes que atacaban con sus potentes mandíbulas a su alimento preferido, la madera. Cientos de esos xilófagos continuaban perforando frenéticamente los muebles y las vigas de madera, relamiéndose mientras tragaban la celulosa.

Los bichos habían llegado hasta su casa, de la misma manera que a las de sus vecinos de alrededor, como a los de Villadeciervos, Codesal, Otero, Ferreras, Monbuey y Folgoso. Procedían de los árboles que habían resultado calcinados en el pavoroso incendio producido tiempo atrás; mayoritariamente de los pinos. Seguían la ruta de los camiones que transportaban los restos de la madera cortada en aquellos árboles requemados e iban dejando un rastro similar al de una bomba con efecto retardado a punto de explotar.

No le quedó otra que abandonar su hogar por unos días, dejando muebles y vigas impregnados de un producto irrespirable, especialmente para las carcomas, con la esperanza de poder regresar una vez que aquellos bichos hubieran perecido. Mientras el coche iba alejándose de su casa, le comentaba a su compañero de viaje que "aquellos bichos en invierno permanecerían dormidos, pero que en verano… ya veríamos".

Al igual que en la película de Hitchcock, no aparecía por ninguna parte el letrero de "The End", dejando que persistiera el suspense. "Ñic, ñic, ñic", se continuaba escuchando desde la lejanía.