¡Mazón y Sánchez, Sánchez y Mazón, dimisión!

Hubo un tiempo en que los políticos se distinguían por su formación, su talante, sus sentidos de la responsabilidad, del deber y del honor, su veracidad, y por el respeto que sentían por la ciudadanía.

Los años, que han sido testigo de los cambios que la sociedad ha ido experimentando, lo han sido también del deterioro que han ido sufriendo las formas de comportarse de quienes nos representan en las más altas instituciones del Estado: Congreso, Senado y, por extensión, en todos los parlamentos autonómicos, dando cuenta del declive de la clase política y de lo difícil que hoy es que una sesión de cualquier cámara legislativa se desarrolle sin que los improperios brillen por su ausencia y sin que sus señorías (excelentísimas, ilustrísimas, o similares, según los casos), falten a la verdad cuantas veces les venga en gana, porque de lo único que se trata es de derrotar al adversario, sea como sea.

Por desgracia, quienes debaten en las distintas cámaras lo hacen sin importarles lo más mínimo la opinión de los ciudadanos (y ciudadanas -la RAE, de momento, sigue sin aceptar el lenguaje inclusivo, por considerar que el uso genérico del masculino plural incluye a todos los sexos-). Basta recordar lo que les importó a los diputados votar a favor de una ley, la de amnistía, que, según todas las encuestas, salvo la de Tezanos, claro está, era rechazada de manera muy mayoritaria por la sociedad.

Los partidos políticos solo echan mano de la ciudadanía cuando quieren agitar la calle para intentar conseguir en ella lo que no pueden alcanzar por la vía institucional.

Un claro ejemplo lo hemos ido comprobando mes a mes, durante el último año, al ir teniendo conocimiento de las manifestaciones que, solo contra Mazón, han ido teniendo lugar en Valencia para exigir su dimisión, cuando tan irresponsable e indecente fue el comportamiento del presidente de la Generalitat Valenciana en los primeros momentos de la maldita DANA, como lo fue el del presidente Sánchez, por abandonar a su suerte a los valencianos que lo habían perdido todo -si quieren ayuda, que la pidan-

Sin querer entrar en disquisiciones estériles, que no conducen a nada, permítaseme decir que los insultos que recibió Carlos Mazón en los prolegómenos del funeral de Estado por las víctimas de la DANA, que, presidido por SS. MM. los Reyes de España, se celebró en el Museo de las Ciencias de Valencia al cumplirse el primer aniversario de la catástrofe (asesino, cabrón, hijo de puta…), me parecieron absolutamente fuera de lugar, cuando lo que tenía que haber primado en dicho acto debió ser el respeto a los que perdieron sus vidas.

Siendo uno de los primeros en pedir la dimisión tanto de Mazón, por la incompetencia y estupidez que demostró en el ejercicio de su cargo, como del presidente Sánchez, por no haber sabido estar a la altura de sus responsabilidades cuando el pueblo valenciano más le necesitaba, hoy quisiera añadir que, ante la magnitud de la tragedia que provocó la DANA, el 29 de octubre de 2024 (cerca de 230 vidas y varios pueblos arrasados), a un año vista, lo que más me indigna, como ya me indignó cuando la catástrofe tuvo lugar, fue y sigue siendo el uso partidista que algunos “personajes” hicieron y continúan haciendo del sufrimiento que causó tamaña riada.

Entonces dije, y sigo diciendo hoy que, desde Mazón a Sánchez, o Sánchez a Mazón, ninguno de los que tenían responsabilidades de primer orden en la Confederación Hidrográfica del Júcar -organismo de cuenca del Estado- y en las consejerías con competencias en materias de Medio Ambiente y Emergencias -organismos de la Generalitat valenciana-, cuando se produjo la DANA, "deberían haberse ido de rositas". Los presidentes de los gobiernos de España y de la Generalitat, los primeros, por no haber sabido reaccionar con la responsabilidad que de ellos se esperaba.

Lejos de intentar cualquier entendimiento que pudiera haber supuesto una mayor y mejor respuesta a la catástrofe, Mazón y Sánchez, Sánchez y Mazón optaron por echarse un pulso, sin tener en consideración la enormidad de la tragedia. ¡Lamentable!

Intentar ganar la calle después con protestas orquestadas solo ha sido un signo de la desvergüenza y parcialidad de quienes las organizan, con el único fin de querer ganar el relato, que es a lo que los "más listos" nos tienen acostumbrados.

No obstante, y sin eximir de responsabilidades a ninguno de los que teniéndolas no las supieron ejercer, quisiera enfatizar diciendo que lo que a mi juicio es incuestionable, además de lo ya referido, es que las catástrofes naturales, y sobre todo cuando son tan imposibles de predecir (nadie pudo predecir que llovería tanto como llovió aguas arriba del barranco del Poyo), suceden cuando suceden, sin que en la mayor parte de los casos se pueda hacer nada por evitarlas. A toro pasado es muy fácil decir lo que se debería haber hecho para que la tragedia no se hubiera producido, cuando las causas van mucho más allá de lo imaginable.

Mas como lo que sucedió, sucedió, y ya no tiene remedio -las vidas humanas nunca se podrán recuperar- lo que deberían haber hecho Mazón y Sánchez, Sánchez y Mazón, en lugar de seguir intentado "echar balones fuera", o "sacar tajada", es ponerse de rodillas ante los que lo perdieron todo, pedirles perdón y dimitir, para que fueran otros los que pudieran ganarse la confianza que los dos impresentables citados ya nunca podrán recuperar.

Mazón, aunque tarde y "de aquella manera", ya ha anunciado que se va. Ahora le toca a Sánchez mover ficha, aunque todos sabemos que no lo va a hacer.

Como ya dijera hace un año: "Si alguien no entiende que, desde el minuto uno de la DANA, el Gobierno de España debería haber dejado todo e irse a Valencia en bloque, a arropar a los valencianos que estaban en apuros, es que no entiende nada". ¿Por qué no lo hizo?... Porque Sánchez dio instrucciones de dejar que Mazón se "abrasara" solo, para poder arañar unos cuantos votos ¿Se puede ser más ruin?