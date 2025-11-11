La soberbia del poder

Pedro Sánchez durante la comisión de investigación de la "trama Koldo" en el Senado. / Europa Press

El Senado, sede de la representación territorial y una de las instituciones más simbólicas de nuestra democracia, tenía previsto recibir el pasado 30 de octubre la visita de varios grupos escolares zamoranos. Niños y adolescentes que, como parte de su educación, iban a conocer de primera mano como funciona la Cámara Alta y cuáles son los espacios donde se ejerce la soberanía nacional. Sin embargo, esas visitas fueron canceladas "por razones de seguridad" coincidiendo, con la comparecencia del presidente del Gobierno ante la Comisión de Investigación del caso Koldo.

La decisión, aparentemente técnica, es en realidad una muestra de la soberbia con la que Sánchez y los suyos conciben el poder: como un privilegio personal, no como una responsabilidad pública.

La suspensión de las visitas no responde a una amenaza concreta ni a un riesgo verificable, ya que la visita se centraba en la primera planta del Palacio del Senado y el presidente estaría en la tercera, sino a una decisión política orientada a evitar miradas incómodas y proyectar una imagen de control absoluto sobre el entorno institucional.

El argumento de la "seguridad" se ha convertido en el refugio habitual del gobierno cuando no quieren dar explicaciones. Lo que se ha hecho, en realidad, es eliminar testigos incómodos. Se busca el decorado limpio, la imagen controlada, la escena sin ruido como estamos viendo en numerosos actos institucionales donde asiste Sánchez.

Lo grave no es sólo el gesto del Gobierno central. Es el síntoma de un mal más profundo: la arrogancia institucional que se ha instalado en buena parte de la política española.

La soberbia ha colonizado demasiadas instancias de nuestra vida pública. Desde la Moncloa hasta el último despacho municipal, el "porque lo digo yo" ha sustituido al "porque lo exige la ley".

Lo vemos en ayuntamientos de izquierdas donde el alcalde gobierna como si el consistorio fuera su cortijo, a golpe de decreto, despreciando a la oposición, limitando el acceso a la información o retrasando deliberadamente las convocatorias.

Esa es la raíz del problema: la política ha dejado de ser un servicio para convertirse, en manos de algunos, en un privilegio. Y la soberbia, en cualquier nivel, es incompatible con la democracia.

Frente a un poder que se encierra y que desprecia las instituciones, se levanta una fuerza que las respeta, las escucha y las pone al servicio del ciudadano.

El Partido Popular representa hoy una forma distinta de entender la política: la de quien cree en la rendición de cuentas, en la transparencia y en el respeto al Parlamento.

Mientras el Gobierno socialista blinda las instituciones, el PP defiende su apertura; mientras Sánchez convierte la Presidencia en un relato personalista, el PP reivindica el poder como servicio.

Hoy más que nunca, frente a la arrogancia del Ejecutivo y su desprecio al control democrático, es necesario recuperar el sentido institucional, la humildad en el poder y la confianza.

Y en esa tarea, en el Partido Popular tenemos la responsabilidad y la oportunidad de liderar una regeneración política, tan necesaria, lo antes posible.