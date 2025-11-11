La ministra "fashion"

Mientras, el Ministerio de Industria y Turismo promueve campañas contra la piratería con el lema: "El daño de las falsificaciones es real", la ministra de Trabajo y otros menesteres que, sin lugar a dudas, es la ministra más fashion del Gobierno, avala los bolsos pirata o falsificados, después de verse metida en uno de los muchos charcos que frecuenta cada vez que abre su boquita de pitiminí.

Se le ocurrió asistir al Ballet Nacional con su hija Carmela de 13 años que portaba, según aparece en las fotos, un bolso The Tote Bag de la marca Marc Jacobs, quien fuera el director creativo de Louis Vuitton (lujo en estado puro), cuyo precio oscila entre los 350 y los 500 euros. Tras la difusión de las imágenes, la ministra y su "retoña" fueron pasto de las redes. No era para menos. Una adolescente, hija de una ex sindicalista y proletaria de boquilla, luciendo un carísimo bolso propio de pijas y habitantes de la fachosfera, ¡que escándalo!

A la mamá de la criatura no se le ocurrió otra cosa que salir en su defensa alegando que no se trataba de un diseño original, sino que lo había comprado en un mercadillo. ¡Acabó de fastidiarla! Puso en bandeja el debate, puesto que el uso y la defensa de productos falsificados contrasta con las campañas oficiales del Ministerio que preside Jordi Hereu, que desde hace un tiempo viene promoviendo el consumo responsable y la compra de artículos originales, advirtiendo sobre el impacto de las falsificaciones en el empleo y el tejido empresarial.

Ha llamado poderosamente la atención la diferencia entre el discurso político de Yolanda Díaz y el valor de las prendas que habitualmente muestra en público, bolso de la nena incluido. Pues bien, según la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea, la moda española pierde cada año 1.000 millones por culpa de la piratería y, en toda la Unión Europea, más de 11.000 puestos de trabajo. En lugar de invertir en un trabajo cualificado que ayuda al desarrollo de una de las mayores industrias, Yolanda Díaz, por lo que confesó en un programa de televisión, apostó por financiar la piratería. n