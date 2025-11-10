Los coloquialismos, como los refranes y los tacos, tienen su valor, y hasta su gracia, cuando reúnen dos características: ser oportunos y ser esporádicos. En cuanto a lo primero, a nadie se le escapa que en un determinado contexto soltar un coloquialismo viene bien y puede contribuir a distender una conversación, o a ponerle un final divertido. Respecto a lo segundo, es fundamental que el coloquialismo no sea una constante en quien lo usa, porque, de ser así, pierde toda su fuerza al ser ya esperado y bien puede dar la impresión de mostrar la carencia de argumentos.

Sudar la camiseta alude al esfuerzo en una actividad deportiva. Ese es su contexto y sacarlo de ahí tiene sus riesgos, por cuanto puede perder la oportunidad de su uso. Y esto es lo que está pasando desde que el presidente Sánchez, apelando a su pasado baloncestista, lo puso en circulación y lo hizo desde su condición de presidente del Gobierno y hasta en el Congreso de los Diputados, lo que poco tiene que ver con una cancha de juego, o sí.

Antes de seguir mi reflexión, conviene recordar que el pasado deportivo del presidente es más bien liviano. Solo jugó en las categorías inferiores del Estudiantes y lo dejó con 21 años. Vamos, que tampoco es que fuera Felipe Reyes, por citar una leyenda de ese equipo. Pero el caso es que ha traído a la vida pública lo de sudar la camiseta para referirse a los esfuerzos, al trabajo, de él y de su gobierno. Bien esta, el problema es que esta expresión ha perdido tanto la oportunidad como el ser esporádica.

No creo yo que sea oportuno este coloquialismo en boca de un presidente de Gobierno, o de una portavoz, o de un ministro y tampoco es oportuno en el Congreso, o en una entrevista. Y no lo es, porque la política no puede concebirse como si fuera un partido, un enfrentamiento contra el rival donde solo puede ganar uno, porque el empate viene a ser considerado una derrota. Vamos, que hay que ganar sí o sí y, a ser posible, de manera apabullante, descartándose desde el inicio la posibilidad de un acuerdo, de un empate.

Además, sudar la camiseta ha perdido su carácter esporádico y las virtudes que conlleva, porque no es que el presidente lo repita hasta la saciedad, sino que desde que él puso de actualidad la expresión, sus más directos colabores la repiten una y otra vez, de manera que se ha convertido en una consigna, cuando no en una soflama, con lo que, en realidad, lo que oculta su uso es la falta de argumentos, o de voluntad, para explicitar en qué consisten los esfuerzos que se están haciendo, el para qué y con quién se están haciendo y, sobre todo, para quién. El Gobierno suda la camiseta día y noche, pero no sabemos para ganar qué, ni en qué nos viene bien a los ciudadanos tanto sudor impregnando su ropa interior.

Así que como lo de sudar la camiseta se suelta en comandita, en contextos más que alejados de un terreno o cancha de juego, y con una reiteración que conduce al hartazgo, a mí, cada vez que la escucho en boca de personas de tan alto rango y responsabilidad, me produce un cierto asco, porque me imagino que debajo de su apuesta vestimenta están chorreando sudor como un jugador de la NBA en una final, que sí que suda la camiseta, como lo hacen los trabajadores al aire libre en el mes de agosto, por ejemplo, y no dan tanto la tabarra con la expresión.