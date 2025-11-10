El refranero: "Decir refranes es decir verdades"

Como han podido apreciar mis lectores habituales de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, a lo largo de los años, en mis escritos, suelo generalmente, y siempre que viene a cuento, añadir un refrán, pues, como se recoge en el refrán: "La gracia de cada refrán, es decirlo en el momento y el lugar en donde van".

Mi inclinación al empleo de los refranes, me viene desde la infancia, pues, en nuestra provincia de Zamora y, especialmente en el mundo rural, como buenos castellanos, los empleaban con mucha frecuencia, en sus conversaciones, de tal forma, que me acostumbre a citarlos en la vida diaria cuando creo que viene a cuento.

El refrán tiene la virtud que es una frase corta, breve, basada, como bien sabemos, en la experiencia y sabiduría del pueblo. No olvidemos el refrán: "Decir refranes, es decir verdades".

Recuerdo que estudiando la Licenciatura en Derecho, en Salamanca, y después en el ejercicio profesional de la abogacía, consultaba los tomos de las Leyes civiles de España, de Medina y Marañon, donde existían una serie de frases jurídicas, esto es, máximas, aforismos o brocardos latinos que siempre me resultaron de interés, quien no recuerda la frase: "Dura lex, sed lex". (La ley es dura, pero es ley). "Excusatio non petita, acusatio manifiesta", etc…

En castellano, tenemos refranes básicos, tales como: "Buena memoria es la escritura, pues para siempre dura". "No hay mejor testigo que el papel escrito". "Todo español es abogado mientras no se demuestre lo contrario". "Que no se condene a nadie, sin ser oído".

Sin ánimo de cansar a mis queridos lectores, y para quienes estén interesados en profundizar y disfrutar de nuestro amplio refranero y teniendo presente que hay refranes para todos los gustos y campos de la vida diaria, les recomiendo el libro titulado: "Refranero español, colección de ocho mil refranes populares ordenados, concordados y explicados por José Bergua".

"Refranes de Sancho Panza-Aventuras y desventuras, malicias y agudezas del escudero de D. Quijote".

Y "El refranero de abogados, picapleitos y otros menesterosos de la Justicia", de D. Juan Ramón Rodríguez Llamosí.

Para concluir estas líneas, me permito recordarles, a mis compañeros y amigos de profesión los refranes: "A demanda coja, pleito perdido". "Aunque veas pleitos ganado, vete con cuidado". "Defiende el pleito como propio, siente perderlo como ajeno, y cobra". "En los pleitos diligencia, la bolsa abierta y paciencia". "Más las costas que el principal, son y serán". "Pleito ganado mi razón ha triunfado; pleito perdido, mi abogado ha sido". "Tres cosas son menester para Justicia alcanzar: tener razón, saberla pedir y que te la den".

Solamente me resta desearles que, disfruten de su lectura y cultiven nuestro refranero, tan olvido en los tiempos actuales y sirvan estas líneas de homenaje a nuestros mayores, maestros en el empleo de los refranes.

"La sabiduría es la recompensa de la experiencia".

Pedro Bécares de Lera