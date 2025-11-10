La Policía más cercana

El de hoy no es un lunes cualquiera. Además de conmemorarse la festividad de uno de los más grandes Pontífices que han honrado la Sede Romana, como definió Benedicto XVI, al Papa León Magno, hoy se celebra el Día de la Policía Municipal. Un día cargado de contenido. Un día para las emociones, para los recuerdos, para la celebración, para los reconocimientos. Un día de bienvenidas y despedidas.

Bienvenida, cordial y cargada de afectos, a Crisanto Vicente Hernández, nuevo Inspector Jefe de la Policía Municipal de Zamora. Despedida a Tomás Antón Deza, Mayor de la Policía Municipal de Zamora, ya jubilado. Promete ser un acto especial. La personalidad, el trato afable, la cercanía del nuevo Jefe de la Policía Local no deja indiferente a los que le conocen y a los que no. La suya, así lo auguro, será una buena etapa al frente de un Cuerpo querido por todos los zamoranos.

Como de costumbre, a las once de la mañana se celebrará la Santa Misa en la Iglesia de San Juan de Puertanueva por todos los compañeros fallecidos. Hay que tenerlos presentes porque ellos también ayudaron a forjar la historia de la Policía Local. Las misas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de la Policía Municipal, son especiales, tienen algo que a los creyentes nos conmueve y anima. Serán los rasgos de estos cuerpos como el valor, la disciplina, la proximidad y el compañerismo.

Y a las doce, cuando la mañana se hace mediodía, en el Teatro Principal se desarrollaran los actos principales de Día tan importante para los hombres y mujeres del cuartel de la Plaza Mayor. Tiempo para reconocer y recompensar como corresponde a los que más se han destacado en su trabajo, en su constancia, en la capacidad de servicio. Servicio que siempre lleva aparejada una salva de aplausos que son también de reconocimiento y de gratitud. Cuan agradable resulta gozar del compañerismo que se siente, que se palpa, que se ve a la legua en actos como el de hoy.

Vaya para la Policía Municipal de Zamora, el aplauso ciudadano. Para Crisanto Vicente el deseo de un trayecto profesional cuajado de aciertos y para Tomás, que el descanso del guerrero sea en todo momento edificante y feliz.