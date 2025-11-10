Herminio Ramos, animador de la cultura rural

Me uno al recuerdo entrañable del centenario de Herminio Ramos, una persona cabal, amable, sencillo y cronista oficial de Zamora. Fue impulsor y promotor de la cultura rural. Lo demostró al fundar en 1972, siendo concejal de Cultura del Ayuntamiento, la Feria de Cerámica Popular, que sigue inundando por san Pedro la Plaza de Viriato con cacharros de toda índole y procedencia.

Cuatro años después publiqué un artículo a todo color en el Suplemento Dominical de ABC titulado "El arte olvidado de los pueblos". Reivindicaba en él la imperiosa necesidad de restaurar la talla románica de la Virgen del Templo, patrona de Pajares de la Lampreana y de la Tierra el Pan. Estaba muy deteriorada. Fui a ver a Herminio a Zamora, le ofrecí un ejemplar del reportaje, hablamos del tema y se interesó del asunto, así como de la restauración de las 19 tablas del retablo de la ermita en donde se encontraba la imagen de la Virgen. Estas tablas son de estilo italiano, de la escuela de Juan de Borgoña, once de ellas realizadas por el pintor zamorano Blas de Oña, con fondos paisajísticos y de arquitectura renacentista.

Gracias a su interés, a la Diputación y a la Diócesis de Zamora la imagen de la Virgen del Templo fue restaurada en 1987 por D. Nazario Diéguez, a la sazón responsable artístico del Obispado de Zamora, y las tablas del retablo en 1990 bajo la tutela de la Junta de Castilla y León. La imagen restaurada volvió al pueblo en solemne y fervorosa procesión desde Zamora.

Este primer encuentro con Herminio fue el comienzo de una amistosa relación. En 1996 le presenté el original de mi poemario ·"Orígenes", lo ojeó y se ofreció a escribir el prólogo. Fue denso. Me conmovió y aún me emociona su análisis con una cálida escritura. Cuando se presentó el libro en la Semana Cultural de Pajares de la Lampreana de ese mismo año le propuse presidir el acto. Aceptó sin dudarlo y dio una lección magistral de la importancia de ahondar no solo en la circularidad del tiempo, sino también en proyectar el espíritu de la propia tierra.

No descubro nada nuevo si subrayo que Herminio Ramos no solo ha sido el mejor cronista de Zamora, sino sobre todo una persona cordial, sabia y promotora de la cultura popular, tantas veces marginada, cuando no tachada de paletismo. Nació el 4 de noviembre de 1925 en La Tuda, un pequeño pueblo perteneciente al municipio de Pereruela, en el que nació también el gran sociólogo Amando de Miguel, considerado el padre de sociología moderna. Creo que son los dos zamoranos más ilustres nacidos en el siglo XX.

Me crucé con Herminio varias veces cerca de la Plaza Mayor de Zamora. Llevaba como siempre su inefable cartera de cuero colgada del hombro. Lo fotografié en julio de 2013 con su mujer ante la estatua de bronce a tamaño natural realizada por el escultor guipuzcoano Guillermo Alonso Muriel e inaugurada el 9 de octubre de 2009 con la inscripción "Al Maestro Herminio Ramos". Es una imagen fiel en la que aparece Herminio en actitud de paseante en la plaza de san Ildefonso, a pocos pasos de su casa en la rúa de los Notarios.

Herminio Ramos ha sido un auténtico maestro en toda la extensión de la palabra y como maestro ejerció en un pueblo de Guadalajara y en Cabañas de Sayago. Actualmente, todos los zamoranos reconocen su bonhomía, en su acepción de “afabilidad, sencillez, bondad y honradez en el carácter y en el comportamiento”. A pocos les cuadra tan bien esta palabra como a Herminio Ramos, un zamorano por nacencia y convicción.