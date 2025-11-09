Lecciones y "lecciones" de Periodismo

Miguel Ángel Rodríguez a su llegada al Tribunal Supremo. | Europa Press Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Ayuso, ayer. | E. P. El jefe gabinete presidenta Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, a su llegada la segunda jornada del juicio al fiscal general del Estado, en el Tribunal Supremo, a 4 de noviembre de 2025, en Madrid (España). García Ortiz está acusado de un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. 04 NOVIEMBRE 2025;FISCAL GENERAL;JUICIO;TRIBUNAL SUPREMO;MADRID; Fernando Sánchez / Europa Press 04/11/2025. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ;Fernando Sánchez / Fernando Sánchez / Europa Press

El juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha abierto una vía secundaria, pero muy interesante: qué es y cómo tiene que ejercerse el Periodismo. Cuando, en los 70, inicié mis contactos con esta profesión, los estudios solo se podían cursar en la Complutense de Madrid, la Autónoma de Barcelona y la universidad del Opus en Navarra. Acceder a estas dos últimas era imposible por razones económicas familiares. Me matriculé en el centro madrileño, donde, entre otras pocas cosas me contaron que un periodista tenía que ser objetivo y buscar la verdad. (Como ahora hay tantas facultades de Periodismo, ya no sé si en todas se enseña lo mismo o si las cosas han cambiado; los tiempos adelantan que es una barbaridad).

En mis inicios en varios medios de Valladolid, comprendí pronto que el Periodismo se aprende en las redacciones y pisando la calle. Los compañeros también me condujeron por esa senda: el culto a la verdad y a la neutralidad. Y en la práctica, me recordaron aquella máxima norteamericana de que la noticia tenía que tener las seis uves dobles, que son, más o menos: quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. En castellano se suele resumir así: conocer, comprender, confirmar, contrastar y contar. Solo si se cumplen todas estas premisas se debe lanzar o publicar una noticia, una información, especialmente si es delicada.

Parece que últimamente en España se ha roto esta cadena. A juzgar por lo que estamos oyendo a algunos en el mencionado juicio, faltan dos eslabones vitales: confirmar y contrastar. Y lo grave es que estas ausencias las valida alguien que se autotitula "periodista" sin haber cursado estudios de Ciencias de la Información. Siempre he defendido, y lo mantengo, que no es necesario pasar por las aulas para ser un buen periodista. (He conocido, y trabajado, con personas que no se graduaron en Periodismo, pero fueron, y son, excelentes profesionales). Pero sí es necesario, éticamente obligatorio, respetar el sacrosanto deber de buscar la verdad y de contrastar y confirmar aquello que vas a difundir. Por eso considero inaceptable que alguien como Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, justifique sus mentiras diciendo: "Yo soy periodista y trabajo en política. No soy un notario que necesite ninguna compulsa". O sea, don Miguel Ángel, que los periodistas pueden mentir sin que pase nada, sin que piensen en el daño que pueden hacer a los afectados.. Y sin que piensen en el daño que le hacen a la Verdad y al Periodismo. ¿A usted le da todo igual con tal de que alguien le "compre", y publique, sus bulos, sus insinuaciones? Da la impresión de que sí, de que, como se dice popularmente, se la refanfinfla; y por eso sabe a quién "venderle" esos mensajes. ¿A cambio de qué?

Hace tiempo que el Periodismo es una de las profesiones más desprestigiadas de España. El personal ya solo se cree lo que le cuentan los de su cuerda; a los "otros" o no los lee o los desprecia. Ya lo señaló Umberto Eco en "El cementerio de Praga" cuando escribió que, ante algunas noticias, hay quien lo primero que husmea es en el nombre del autor para restar credibilidad a lo publicado. Y en esas estamos ahora por estos predios.

Y frente a las "lecciones" de Rodríguez (MAR), las lecciones de periodistas como José Precedo, subdirector del digital elDiario. es., que descubrió el caso del novio de Ayuso, Marco Pinheiro y Alfonso Pérez Medina que contaron ante el tribunal que tenían la información antes de que llegara al fiscal general. Precedo aseguró, incluso, que el filtrador no fue García Ortiz, "que es inocente", pero que no podía revelar el nombre de quien se lo contó a él porque tenía que mantener el secreto profesional. Un dilema moral: saber que tu testimonio puede salvar a un acusado injustamente, pero no poder entrar en detalles porque un buen periodista no revela sus fuentes. Eso todavía no lo ha aprendido MAR. A él con manipular, y ha reconocido que le gusta hacerlo, le basta. n