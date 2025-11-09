Imagine que abre el correo electrónico y, en uno de los mensajes iniciales del día, se encuentra con la pregunta del título: ¿Cómo te gustaría ser recordado? Confieso que en muy pocas ocasiones alguien me había planteado algo parecido. Como me llamó tanto la atención, tras leerla, inmediatamente pensé que ya tenía el pretexto para la columna que ahora mismo está leyendo. En principio, yo creo que la pregunta es genérica y poco precisa, ya que no se detalla a partir de cuándo, en dónde y por qué razones te gustaría ser recordado. Por ejemplo, alguien puede sospechar que hace referencia al recuerdo que vamos a dejar en este valle de lágrimas (¿les suena una descripción tan pesimista?) cuando ya no estemos aquí, es decir, cuando regresemos a los orígenes del polvo (¿les vuelve a sonar la melodía?) y nos reciban con los brazos abiertos o, por el contrario, nos manden a la hoguera eterna, que todo es posible. Pero claro, lo escrito estará en función de las creencias que cada persona profese. Porque si yo soy ateo, el alegato me importará un pimiento. Y si sigo las enseñanzas del hinduismo, budismo, taoísmo, etc., las respuestas se ajustarán a dichas creencias.

No sé si me explico, porque este asunto es muy sensible. No obstante, si volvemos a la pregunta de arriba, y solo si a usted le apetece, me gustaría que respondiese con sinceridad. Para ello, le puedo ayudar en esta tarea. Imagine por un momento que se encuentra en alguna de mis asignaturas de la Universidad de Salamanca o de la Universidad de la Experiencia. Y que el día equis está previsto un taller sobre cómo le gustaría ser recordado. Más o menos se desarrollaría como sigue. En primer lugar explicaría la dinámica y las fases sucesivas de la actividad para, a renglón seguido, entrar de lleno en el desarrollo de lo previsto. Como el tema es delicado, cuento con que las respuestas sean privadas y que, en un principio, se escriban en una hoja de carácter anónimo para inmediatamente ir sacando los papeles, que se leerán con muchísima calma con el fin de saborear cada idea y pensamiento. Al mismo tiempo se irían escribiendo en una pizarra de las de siempre, con tiza y borrador (por si acaso). Terminada esta fase, agruparíamos las respuestas por tipologías (características) similares y próximas. Y finalmente pasaríamos al debate y las reflexiones compartidas.

Creo que en la pizarra aparecerían tres grupos: las respuestas de quienes desean ser recordados como buenas personas, generosas, solidarias, altruistas, que han valorado en sus justos términos las cosas materiales y que han hecho lo indecible para que sus acompañantes hayan vivido de la mejor manera posible. No sé cómo calificar a este grupo. Se me ocurre llamarlo "Los soñadores", por aquello de que en el fondo han soñado con construir un mundo mejor. Frente a esta categoría estoy convencido que en la pizarra encontraríamos conceptos muy divergentes. Pienso en quienes sacan pecho y reivindican los éxitos conseguidos en la vida: renta, patrimonio, poder, influencia. A este grupo lo bautizaría con una expresión muy gráfica: "Somos los mejores. Aprende". Y posiblemente quedaría otro grupo de indecisos, con ideas vagas y confusas, que les puede dar lo mismo una cosa que la otra. ¿Que cómo los señalaría? Se me ocurre ponerles una pegatina en la espalda, con un lema: "Anda, mójate". Y ya está. Es posible que ahora mismo esté pensando que esto le parece una chorrada y que un domingo se merece muchísimo más. Bueno, si es así, lo siento. Yo solo quería provocarle.