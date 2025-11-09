Una Europa más segura necesita una PAC fuerte.

El sector agrario español, y el europeo, lleva cuatro meses sumido en una inquietante incertidumbre desde la presentación del proyecto para el Marco Financiero Plurianual 2028-2034, que solo garantiza una partida de 302.000 millones de euros para políticas agrarias, frente a los 386.000 de la PAC 2021-2027, un 22% menos sin tener en cuenta la inflación acumulada en todo el periodo intermedio. La propuesta no ha contentado a nadie y así se lo ha hecho saber a Von der Leyen el Parlamento Europeo en una reciente carta firmada por populares, socialdemócratas, liberales y verdes -los cuatro grupos políticos que auparon a la presidenta de la Comisión y que la han "salvado" tres veces en tres mociones de censura a lo largo del último año-, misiva a la que también se ha sumado el grupo de Meloni (Conservadores y Reformistas).

Hasta ahora, la Comisión Europea ha intentado vender el proyecto de presupuestos no como un recorte al campo, sino como un incremento de fondos en potencia porque a los 302.000 millones de ayudas directas los Estados miembro pueden añadir dinero de un "fondo común" de 237.000 millones de euros que se repartirá entre los 27 socios, y en el que se han incluido las líneas que antes pertenecían al segundo pilar de la PAC (desarrollo rural, relevo generacional o agroambientales).

El problema está en que de ese fondo común beberán todo tipo de políticas que nada tienen que ver con el sector primario, algunas con tanto peso como la política social o la gestión de la migración; políticas con las que el campo tendrá que competir por conseguir recursos, y no está claro que en todos los países sea el campo el que se lleve el gato al agua cuando estos temas no suelen ser una prioridad para los votantes de zonas urbanas. Según el último Eurobarómetro, la agricultura y la seguridad alimentaria es uno de los problemas que más preocupa a los ciudadanos de la Unión, el sexto, pero por detrás de la defensa y la seguridad; la competitividad, economía e industria; la dependencia energética; la educación e investigación; y los "valores europeos, democracia y derechos humanos".

El Ejecutivo comunitario pone la pelota en el tejado de los gobiernos nacionales para que sean estos los que saquen las tijeras de podar políticas públicas

Esto podría suponer recortes para políticas que afectan directamente a los vecinos de los pueblos de Zamora. Los programas Leader que gestionan los Grupos de Acción Local de cada comarca se financiarán de ese "fondo común", también las ayudas a la modernización de explotaciones, a los regadíos o a la incorporación de jóvenes a la actividad agraria. Subvenciones que en teoría también van destinadas a fijar población en el medio rural: su disminución sería dar la puntilla a la provincia que más rápido se despuebla de toda España, más teniendo en cuenta que Castilla y León ya no es objetivo prioritario para recibir fondos de cohesión, como sí son Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha.

Si el tajazo se le pega al campo, o si se recorta de otro sitio, lo decidirá el Gobierno de turno en 2027, que deberá elaborar un "Plan país", tras consultar a las comunidades autónomas, en el que explique a Bruselas cómo va a repartir los fondos europeos. El Ejecutivo comunitario pone la pelota en el tejado de los gobiernos nacionales para que sean estos los que saquen las tijeras de podar políticas públicas, y es comprensible que así lo haga: la Comisión gestiona un presupuesto con los recursos que aportan los Estados miembro, y en estos momentos son ellos (concretamente los pagadores netos, a veces llamados coloquialmente "los frugales del norte") los que se niegan a incrementar el presupuesto de la Unión.

Menos dinero, más gasto, y para colmo en 2028 hay que empezar a devolver la deuda de los Next Generation

Von der Leyen cuenta para elaborar los presupuestos con los mismos dos billones de euros que en el actual Marco Financiero Plurianual, y tiene el mandato de reforzar la defensa y seguridad del continente en este contexto de nueva Guerra Fría: menos dinero, más gasto, y para colmo en 2028 hay que empezar a devolver la deuda de los Next Generation. Aunque la Comisión va a crear nuevos impuestos para contar con recursos propios, como ya hizo con el céntimo del plástico, no es suficiente. Los números no cuadran y la alemana se ha querido lavar las manos para que cada país aplique sus recortes.

Los grupos de eurodiputados que se han plantado ante esta idea parten de una postura maximalista: hablan del peligro de "renacionalizar" la política agraria y exigen que se recupere el segundo pilar, o tumbarán el Marco Financiero Plurianual. Mañana, lunes, Von der Leyen se reunirá con la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, para acercar posturas. Puede que después de la cita haya algún gesto por parte del Ejecutivo europeo, pero la verdadera batalla se librará a lo largo de los próximos meses en el Consejo: son los 27 primeros ministros los que ponen el dinero y los que en última instancia tienen de su mano blindar la PAC.

Allí, Pedro Sánchez, y Planas en los consejos sectoriales, tienen el deber de hacer alianza con el resto de países agrarios de la Unión para convencer a sus colegas del norte de que una política de seguridad también debe incluir un campo fuerte: la guerra en Ucrania evidencia el problema que supone depender de Rusia en materia energética, y se han tomado medidas para encontrar nuevos proveedores de gas y crudo. Si la gasolina es importante, más básico aún es el alimento; sería un error abandonar el sector primario europeo -que presume de ser el más seguro y de mayor calidad del mundo- para importar materia prima de otros continentes en un mundo cada vez más inestable desde el punto de vista geopolítico.