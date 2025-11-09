Algo que celebrar

Si hoy vas a misa, te sorprenderá que no se celebra el Domingo XXXII del Tiempo Ordinario, que es el que toca, sino que se celebra una de esas fiestas poco conocidas, pero que tienen su importancia. Hoy los ornamentos verdes pasan a los blancos para celebrar la Dedicación de la Basílica de Letrán. Dedicar o consagrar un lugar a Dios es un rito que forma parte de todas las religiones. Es "reservar" un lugar a Dios, reconociéndole gloria y honor.

Cuando el emperador Constantino dio plena libertad a los cristianos (año 313), estos no escatimaron en la construcción de lugares para el Señor. El propio emperador donó al papa Melquiades los terrenos para la edificación de una domus ecclesia cerca del monte Celio. La Basílica fue consagrada en el 324 por el papa Silvestre I, que la dedicó al santísimo Salvador. En el s. IX, el papa Sergio III la dedicó también a san Juan Bautista; y en el s. XII, Lucio II añadió también a san Juan Evangelista. De ahí el nombre de Basílica Papal del Santísimo Salvador y de los santos Juan Bautista y Evangelista en Letrán.

Es considerada como la madre y la cabeza de todas las iglesias de Roma y del mundo: es la primera de las cuatro basílicas papales mayores y la más antigua de occidente. En ella se encuentra la cátedra del papa, pues es la sede del obispo de Roma. A lo largo de los siglos, la basílica pasó a través de numerosas destrucciones, restauraciones y reformas. Benedicto XIII la volvió a consagrar en 1724; fue en esta ocasión cuando se estableció y extendió a toda la cristiandad la fiesta que hoy celebramos.

Esta fiesta se hace coincidir con el día de la Iglesia diocesana, este viernes nuestra diócesis presentó con motivo de la celebración su balance anual pastoral y económico (referente al ejercicio 2024). Se destacaba la trasparencia con la que se gestiona la diócesis, exponiendo unos datos económicos que hablan de una mejor salud diocesana con un programa de reactivación de bienes inmuebles que parados generaban un gasto que iba en detrimento de la economía y que, gracias a diferentes convenios institucionales, se les ha dotado de uso de modo que hay una reversión económica que ayuda a paliar el déficit.

No soy ajeno a que la vida diocesana no está exenta de polémicas por distintas gestiones en diferentes ámbitos, algunas más o menos interesadas. Pero sí quería aprovechar hoy para decir que este ambiente también es sinónimo de vida, algo contario al inmovilismo que sería peor. Pero también creo que la celebración de hoy debe aupar a reflexionar a los órganos de gobierno diocesanos qué mejorar, para no caer en la complacencia. Porque es bueno ser valiente para la toma de decisiones, pero también hay que ser atrevido para asumir responsabilidades y reconocer errores. Este es buen camino para la excelencia en la vida en general, y como perfecto solo es Dios, no es mal camino para la Iglesia, en pos de la santidad a la que está llamada. n