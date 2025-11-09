¡Que indignación la de Jesús encontrándose el atrio del Templo de Jerusalén convertido en un mercado! Indignación proverbial, monumental, soberana. Indignación tan sabia como justa y profética. El Templo era el lugar de encuentro con Dios, y lo habían convertido en un bazar ruidoso. Los comerciantes cobraban precios abusivos. La gente pobre que venía a adorar era estafada en el lugar más sagrado. Los sacerdotes se beneficiaban de este negocio. La religión se había mercantilizado.

Un mercado en el "Atrio de los Gentiles", el único lugar donde los no-judíos podían orar. Les habían quitado hasta ese espacio. Es de esas pocas veces donde vemos a Jesús físicamente violento (látigo contra objetos, no personas), lo que subraya la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Pero… no se enfadó porque le insultaran o perjudicaran a él –bien conocemos que incluso entre sus discípulos había "gente tóxica" con quienes no rompió relación sino que les mantuvo siempre la puerta abierta con paciencia radical, reflejando su enseñanza de perdonar hasta setenta veces siete–, pero eso de profanar lo sagrado usando la religión para estafar o manipular, o toparse con la hipocresía religiosa que daña a otros, o mercantilizar la fe de forma abusiva impidiendo que alguien acceda a la ayuda, acompañamiento, o consuelo que necesite, eso… ¡La apatía ante la injusticia sería complicidad!

El proyecto de Jesús no era de auto-preservación sino de transformación. El "éxito" para él no consistía en evitar el conflicto con poderes establecidos, sino confrontarlos exponiendo sus contradicciones. Su método era encarnar un mensaje hasta sus últimas consecuencias, incluso cuando eso significara vulnerabilidad extrema. Los mercaderes representaban la corrupción institucionalizada del templo –convertir la casa de oración en negocio–. El gesto violento simbólico de Jesús es profético en la tradición de los profetas hebreos: dramático, público, político. Su ira protege a los débiles contra los abusos del poder.

Fijémonos ahora concretamente en el texto del evangelista Juan. Hay algunas diferencias entre él y la narración del mismo episodio en los evangelios sinópticos: Juan dice claramente "pero él hablaba del templo de su cuerpo"; otro dato es que Juan coloca este momento al inicio del ministerio (los sinópticos al final), como una declaración programática que dijese "vengo a reemplazar todo este sistema". Porque lo que no se puede comercializar es precisamente la mediación divina encarnada, pagar por la cercanía con Dios.

El acceso a lo divino no se compra. No hay intermediarios que cobren peaje ni en tiempo, ni en dinero (en nuestras sociedades capitalistas time is money). La gracia no tiene precio de mercado. La relación con Dios es gratuita. La revolución radical de Jesús consistía en desmonetarizar lo sagrado precisamente porque lo sagrado se ha hecho carne humana y vulnerable, no institución poderosa, el nuevo templo no se construye con piedras, sino que camina, siente hambre, llora. El verdadero lugar de encuentro con Dios no es un edificio, sino la persona de Cristo, especialmente en su misterio pascual.

¿Y mi cólera? ¿Estoy defendiendo a otros o mi propio ego? ¿Busco el bien o una satisfacción emocional? ¿Reconoce nuestra autocrítica institucional la propia tendencia a corromperse sacralizando la estructura? ¿Banalizamos lo espiritual reduciéndolo a souvenir? ¿Nos convertirnos en cómplices de lo innegociable eclesialmente? Jesús rechaza que la lógica del intercambio comercial colonice el espacio y el tiempo de la gratuidad.