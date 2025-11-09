El alma de los pequeños rincones

Las ciudades deslumbran por los grandes espacios pero enamoran por sus rincones más escondidos. Quizás cuando nuestro inmortal Claudio citó para la eternidad a Zamora como la ciudad del alma se refería precisamente a esto -quizás no, pero es poético creerlo así-. Cuando los apelativos están bien puestos en seguida de funden y confunden con el objeto o ente apelados. Nadie piensa en Nueva York, "la gran manzana", como un compendio de recónditos rincones, por mucho que tenga miles de ellos, sino como esa gran manzana de avenidas y puentes, de luces que todo lo inundan y rascacielos inabarcables. Hasta Central Park se percibe como un enorme rectángulo horadado a escuadra y cartabón allí donde podría estar el corazón, o el alma de su urbana. Por todo ello, deslumbra.

Por lo contrario, enamoran viejas ciudades europeas como la nuestra que, como el corazón y el alma, están llenas de recovecos. De pequeños espacios anónimos, humildes hasta casi la imperceptibilidad, por los que el visitante pasa sin que le llamen la atención por nada en concreto. Rincones, vacíos de luces destelleantes, llenos de un silencio con el que, no diciendo nada, se clavan en la memoria del caminante como el puñal que Borges, en su cuento "Hombre de la esquina rosada" desplaza de la mano del más insignificante de los presentes al pecho del matón que atrae la atención de todos en un viejo tugurio arrabalero.

Las grandes urbes requieren de sus gobernantes principalmente atención a lo grande y pueden seguir adelante solo con ello, las pequeñas, sin embargo, requieren mimo para lo íntimo. En ello, más que en las piedras, se aprecia la calidad, el carácter, el cuidado y la personalidad de la ciudad, de sus dirigentes y del común de sus habitantes. En ello se aprecia también el descuido, el desinterés y la dejadez de quienes por activa desatienden su obligación y de quienes, por pasiva, no exigen diligencia y lealtad. Con unos y por otros, Zamora se nos desalma.

Lo escribo mientras escucho "Lux" el nuevo disco de Rosalía. Deslumbrante como obra magna. Lleno de pequeñísimos rincones cuidados hasta el mimo. Excelencia.