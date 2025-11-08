El propósito de cuidar

El pasado 5 de noviembre se celebró el Día del Cuidador, una fecha para rendir homenaje a quienes, con paciencia y vocación, dedican su vida al cuidado de los demás. En hospitales, residencias, hogares y comunidades, miles de cuidadores, auxiliares, técnicos y familiares realizan una labor silenciosa, muchas veces invisible, pero absolutamente esencial.

Ser cuidador no es simplemente asistir, limpiar o acompañar (cuidar es sostener la vida en su forma más humana), es acompañar la fragilidad, aliviar el dolor y ofrecer consuelo. Es estar presente cuando otros no pueden, es tener la fuerza de la ternura en medio de la rutina, y la sensibilidad de entender que detrás de cada paciente hay una historia, un miedo, una esperanza.

A menudo, esta profesión no recibe el reconocimiento que merece. Hay cuidadores que sueñan con seguir formándose, con avanzar en sus estudios de enfermería u otras áreas de la salud, y eso es valioso. Pero también hay quienes permanecen en su puesto, no por falta de ambición, sino porque su vocación es el cuidado mismo, y ellos también merecen respeto, valoración y orgullo.

No se es "menos" por ser cuidador. No hay jerarquías en la entrega humana. El trabajo de quien cambia un pañal alimenta, escucha o sostiene una mano tiene el mismo valor que el de quien dirige una cirugía o un equipo médico. Todos forman parte de una misma cadena de propósito: el bienestar del otro.

El verdadero propósito, no se encuentra tanto en lo que haces, sino en desde dónde lo haces. Cuando las acciones surgen del corazón, cuando se realizan con la voluntad genuina de servir, cada tarea se llena de sentido.

Un hospital, una residencia o una familia solo funcionan realmente cuando todos vibran en esa misma frecuencia: la del cuidado con amor, la del servicio con propósito.

Hoy, en este día del cuidador, queremos recordar que su labor (no es menor, es fundamental). Ustedes son los que sostienen la vida cotidiana, los que dan humanidad a la salud, los que acompañan en silencio y en presencia.

Gracias por su entrega, por su paciencia, por su amor. Gracias por recordarnos que "el propósito no está en lo que hacemos, sino en cómo lo hacemos y para quién lo hacemos".

Eliana Millar, enfermera y abogada (cuidadora con propósito)