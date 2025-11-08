Sánchez se coloca las gafas durante su comparecencia. 30/10/2025 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante la Comisión de Investigación sobre el 'caso Koldo', en el Senado, a 30 de octubre de 2025, en Madrid (España). Sánchez, comparece ante la comisión de investigación sobre los contratos, licencias, concesiones y ayudas del Ejecutivo y del sector público vinculadas con la intermediación de Koldo García Izaguirre, exasesor del exministro José Luis Ábalos, y con las demás personas implicadas en la trama investigada en la Operación Delorme. La comisión pretende abordar las actuaciones del Gobierno en relación con estos contratos y los presuntos delitos de corrupción que puedan guardar relación, directa o indirectamente, con la trama investigada en la Operación Delorme. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press / Eduardo Parra - Europa Press / Europa Press

Soy una defensora a ultranza del circo y me molestó sobremanera que en su comparecencia en el Senado, Pedro Sánchez calificara de "circo", en sentido peyorativo, a la Comisión de la que permanentemente se burló con esa chulería propia del protagonista de la canción de Rubén Blades, "Pedro Navaja". También Sánchez llegó al Senado "con el ‘tumbao’ que tienen los guapos al caminar", para dejar bien claro que no le consta nada de lo que ocurre a su alrededor y que ciertos individuos son una anécdota en su vida política. España va bien, el Gobierno que preside es limpio y transparente y la economía va como un cañón.

A servidora sí le consta que las gafas que se convirtieron en oscuro objeto de comentario, cuestan unos 300 euros, las mostró con constante alarde en un ir y venir de la mano al puente de su presidencial nariz, posiblemente para distraer la atención de sus señorías que tampoco estuvieron lo suficientemente brillantes e incisivos como de ellos se esperaba. No obstante pienso que el Senado es necesario. Con otro Gobierno, claro, a este que nos gobierna le sobra incluso el Congreso de los Diputados. Me consta.

Estos políticos de mente flaca, a los que nada les consta, son un incordio para un país al que le consta que algo turbio discurre no sólo por Moncloa, también por la sede del PSOE. Un país al que le consta que la UCO va muy bien encaminada en base a pruebas irrefutables. Sólo que a este país también le consta la capacidad de Sánchez para dar la vuelta a la tortilla en función de sus intereses y dejar con el culo al aire a quien sea menester.

Como a tantos otros, también a mi me consta que Sánchez, por mucho que se empeñe, no es el mejor ejemplo de demócrata, que no actúa de buena fe. Y seguimos tan campantes, lo que me hace pensar si acaso no nos habremos vuelto idiotas o estamos dormidos o narcotizados. Me consta que nos faltan ideales, como me consta que la indiferencia es la peor de las actitudes.

De poco nos sirve que nos conste tanta arbitrariedad, tanta bajeza y tanta corrupción, si a quien tiene el poder y todas las herramientas a su alcance no le consta que España sea una democracia plena.