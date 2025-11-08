¿Por qué las casas viejas eran más frescas?

Uno pasa por cualquier pueblo de la provincia y ve esas casas viejas con muros espesos, tejas curvas y ventanas pequeñas, y a veces cuesta entender cómo algo tan sencillo podía resultar tan eficaz para pasar los veranos y los inviernos. Sin aire acondicionado, sin calefacción central, sin más tecnología que la experiencia acumulada. La explicación está en la física de los materiales, en cómo barro, madera y piedra respondían al clima de aquí antes de que existieran los aislamientos modernos. Y lo hacían sorprendentemente bien.

La sensación de que algunas casas son frescas en verano y cálidas en invierno tiene que ver con dos propiedades muy simples de los materiales. La primera es la masa térmica, que es la capacidad que tiene una pared o un techo para almacenar calor. El adobe y el tapial son pesados y densos. Cuando el sol golpea una pared de adobe, la energía se absorbe lentamente y tarda horas en atravesarla. Eso significa que durante el día la pared recoge calor sin transferirlo de golpe al interior. Por la noche, cuando el exterior se refresca, la pared devuelve esa energía, pero de forma pausada. Esa demora, que los ingenieros llaman desfase térmico, permite que dentro de la casa la temperatura no oscile tan bruscamente entre el día y la noche.

La segunda propiedad es la conductividad térmica. La piedra también tiene masa, pero conduce el calor de forma distinta. Algunas piedras transmiten calor más rápidamente, otras menos. En general, los muros gruesos, sean de barro o de piedra, actúan como amortiguadores. No dejan pasar el calor de la calle en cuanto pega fuerte el sol y por la noche ayudan a mantener una temperatura más estable.

Las tejas del tejado y la cubierta tienen su propio papel. Las tejas de barro son porosas en microscopio y tienen una emisividad natural que permite radiar calor hacia el exterior. Además, la forma en que se colocan crea un pequeño espacio de aire ventilado entre la cubierta exterior y la estructura interior. Ese hueco funciona como aislante adicional y como vía de escape para el calor acumulado. En los tejados tradicionales el aire caliente sube y sale por las cumbreras o pequeñas aberturas, y por la noche el tejado puede enfriarse rápido, facilitando que el interior pierda calor si hace falta.

También hay un efecto que no siempre se explica y es la regulación de la humedad. El barro y la cal son materiales higroscópicos, absorben y liberan humedad. Cuando el aire entra húmedo por la mañana, las paredes toman parte de esa humedad y la liberan luego, cuando el aire se seca. Ese intercambio suaviza la sensación térmica. En veranos secos como los de aquí, ese comportamiento ayuda a que el ambiente sea menos agobiante que el de una casa moderna con paredes finas y aire caliente que rebota dentro.

Hay detalles constructivos que los viejos maestros conocían sin usar términos técnicos. Los aleros generosos protegen las fachadas del sol directo en verano y permiten que el sol entre bajo en invierno cuando hace falta ganancia térmica. Las ventanas pequeñas orientadas para captar brisas dominantes mejoran la ventilación cruzada. Las cubiertas con teja curva, tan comunes en nuestros pueblos, son más que estética. Funcionan como un sistema pasivo que reduce las transferencias térmicas y facilita la renovación del aire caliente.

No todo es perfecto. Las viviendas de adobe necesitan mantenimiento. Grietas, humedades mal gestionadas o morteros inadecuados reducen sus virtudes térmicas. Y la piedra, sin una correcta victoria de aislamiento, puede resultar fría en invierno si la casa no está diseñada para aprovechar su masa como acumulador de calor. Por eso la restauración tradicional, cuando respeta los materiales y los detalles de ventilación, consigue resultados que la modernidad con frecuencia olvida.

Como divulgador me interesa recordar que la ciencia de la casa se aprende en el uso cotidiano. En Zamora esas lecciones están en el románico, en los patios, en las tejas que han sobrevivido a inviernos severos. Cuando paseo por un pueblo de Tierra de Campos o subo a una aldea en Aliste me fijo en las cumbreras, en el microalero que proyecta sombra y en el grosor de los muros. Esos elementos no son ornamento, son respuestas prácticas a un clima y a una manera de vivir.

Hoy hablamos mucho de eficiencia y sostenibilidad. Sin duda son necesarias. Pero aquí ya teníamos soluciones que funcionaban antes de que esas palabras se pusieran de moda. La inercia térmica, la ventilación natural y el aprovechamiento de la radiación solar son principios físicos tan antiguos como nuestras tejas.

A veces la modernidad no está en inventar algo nuevo, sino en volver a mirar lo que ya estaba ahí.