El tren de los ricos

Lo del AVE es prohibitivo. Es verdad que Zamora tiene una conexión ferroviaria estupenda con Madrid y que en un abrir y cerrar de ojos estás en la capital, pero los precios son para analizarlos. Y más si quieres viajar en fin de semana.

Las últimas veces que he querido ir en AVE a Madrid desde Zamora he acabado cambiando de opinión. Una de ellas he ido en coche. El gasto en gasolina, peajes y parking del aeropuerto me ha salido bastante más barato que el billete de ida y vuelta el tren. En otra ocasión he optado por viajar en AVE a Madrid… pero desde Valladolid. Me cuesta menos de la mitad.

Es una auténtica vergüenza que en una ciudad como Zamora solo puedas utilizar un servicio tan útil y práctico como es el AVE si eres “rico” (o si viajas por trabajo y te lo paga la empresa). La alta velocidad siempre ha tenido un precio elevado, pero en estos momentos está a niveles desorbitados y no todo el mundo nos lo podemos permitir.

Si queremos luchar contra la despoblación en zonas como esta provincia y conseguir que haya personas que se decanten por venir, quedarse o volver a esta tierra, también estaría bien tomar medidas como que servicios como el tren tengan un precio adecuado y coherente. Por no hablar de la necesidad de revertir la eliminación de frecuencias de AVE en Sanabria. Es curioso, por no decir otra cosa, como el Gobierno dice que no dejará nadie atrás a la vez que defiende la supresión de paradas.

Lo que pasa es que al final (y por desgracia) voy a tener que dar la razón al ministro Óscar Puente cuando dice que el tren no es un servicio público, porque se está convirtiendo en un medio de transporte que no vertebra y que está enfocado solo para un sector muy concreto de la población. Y de estos polvos, futuros lodos.