Una verdad como un templo

Aquellos que siguen empeñados en negar las atrocidades que el terrorismo islamista está cometiendo en Nigeria contra los cristianos, siguen chocándose con el muro de la verdad. El Gobierno nigeriano no solo no hace nada para acabar con el horror, es que sistemáticamente niega las acusaciones de persecución de cristianos en el país. Y mientras el mundo asiste impasible a lo que sucede en ese pedazo del África Occidental, los cristianos siguen cayendo a manos de sus verdugos que emplean una saña impensable en estos tiempos.

El presidente norteamericano ha salido al paso de este feo asunto, dándole la credibilidad que unos cuantos le niegan, amenazando a Nigeria con una acción militar si no cesan los "asesinatos de cristianos a manos de terroristas islamistas". Trump amenaza a Nigeria con una intervención militar si no cesan los asesinatos de cristianos. Es más, se muestra dispuesto a aniquilar a los islamistas que "cometen estas atrocidades".

Ignoro si el presidente norteamericano lo hace por convencimiento o sigue en su empeño de conseguir el Premio Nobel de la Paz que se le resiste, de ahí su afán por convertirse en una especie de justiciero. Lo cierto es que si el Gobierno nigeriano no corta por lo sano evitando la masacre, Estados Unidos no sólo suspenderá de inmediato toda la ayuda a Nigeria, sino que podría entrar en el país, deshonrado por tanta barbarie, y abrir fuego indiscriminadamente para aniquilar por completo a los terroristas islamistas que cometen estas salvajadas.

La prensa mundial, tan diligente para otras causas, debería prestar más atención a este problema que pasa por la aniquilación de la fe cristiana y de quienes la practican. Hoy es en Nigeria. Mañana, vaya usted a saber. Trump no se anda con chiquitas y ya ha ordenado al Departamento de Guerra que se prepare para una posible acción. Ya hemos visto la contundencia con la que se emplea contra las narcolanchas que surcan el Caribe próximo a Venezuela. Cabe esperar que los descreídos, los que han pretendido convertir en una mentira esta realidad se den por fin cuenta de que estamos ante una verdad como un templo. Y que en pleno Siglo XXI todavía hay mártires de la fe. n