Mañueco y El cascanueces

Cada Navidad, El cascanueces nos transporta a un mundo de fantasía donde los juguetes cobran vida y la realidad se disuelve entre luces, música y magia. Es un cuento que gusta precisamente porque promete escapar de lo cotidiano. Pero, cuando el telón cae, el sueño termina y vuelve la vida real, con sus problemas y responsabilidades.

El presidente Mañueco y el Partido Popular parecen empeñados en interpretar su propia versión de este cuento de Hoffmann. Con el lema de menos ruido y más nueces·, nos invitan a creer que, tras casi cuarenta años de gobierno, ahora sí -esta vez sí, qué casualidad- harán de Castilla y León una de las tres comunidades más prósperas de España. Nos presentan una historia de ilusión y armonía, como si no existiese un historial previo y todo empezara de nuevo.

Sin embargo, quienes vivimos aquí conocemos lo que hay tras el decorado. En la sanidad, la melodía suena cada vez más débil bajo una paulatina y silenciosa privatización que está desmantelando uno de los mayores logros de la democracia española y que siempre ha sido motivo de orgullo. Mientras los consultorios rurales se vacían, las listas de espera se alargan y los profesionales sanitarios se marchan, la Junta abre la puerta a la gestión privada, mercantilizando lo que debería ser cien por cien público y debilitando poco a poco el derecho de todos los ciudadanos a una atención médica digna.

Tampoco en nuestros montes suena la música adecuada. Este verano revivimos la tragedia que asoló la Sierra de la Culebra en 2022 y nuestra tierra volvió a arder. Vimos cómo las llamas devoraban buena parte de las provincias de León, Zamora o Palencia y cómo, pese a las dramáticas consecuencias de los incendios, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, continuó y continúa firmemente asentado en su cargo. Responsable directo de la política de prevención y extinción, ha convertido la gestión ambiental en una coreografía de improvisaciones y ha tenido el arrojo de decir hace unos días que el operativo tuvo unos resultados extraordinarios "salvo las tres semanas de agosto".

"Menos ruido y más nueces", repite Mañueco, como si el eslogan pudiera ocultar las disonancias. La "mejor educación" alimenta a sus escolares con "líneas frías", escatima recursos del alumnado con necesidades específicas y maltrata a sus docentes.

Mientras los pueblos sufren las consecuencias de la falta de planificación y del abandono de la Junta, se pretende callar las reivindicaciones de sus habitantes a base de marketing y un puñado de monedas. No pueden presentarse como nuevos quienes llevan décadas gobernando; no pueden llegar prometiendo lo que deberían haber cumplido hace años.

"Menos ruido y más nueces", pero tras tanto tiempo en el poder, las nueces del PP suenan huecas. Castilla y León continúa perdiendo servicios y oportunidades. Nos invitan a soñar con un futuro de prosperidad, pero la realidad se impone y estamos ante una administración más preocupada por la propaganda que por las soluciones.

Castilla y León no necesita el enésimo acto de una historia de fantasía. Necesita que el telón se levante de una vez por todas sobre una política honesta, eficaz y valiente. Porque esta tierra no puede vivir eternamente en un cuento. Merece un gobierno en la Junta que mire de frente y se atreva, por fin, a ser protagonista del cambio que esta tierra espera. n