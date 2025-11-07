Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

javier garcía martín

Mañueco y El cascanueces

OPINIÓN | "Menos ruido y más nueces", pero tras tanto tiempo en el poder, las nueces del PP suenan huecas.

Un momento de El Cascanueces en una representación de este año.

Cada Navidad, El cascanueces nos transporta a un mundo de fantasía donde los juguetes cobran vida y la realidad se disuelve entre luces, música y magia. Es un cuento que gusta precisamente porque promete escapar de lo cotidiano. Pero, cuando el telón cae, el sueño termina y vuelve la vida real, con sus problemas y responsabilidades.

El presidente Mañueco y el Partido Popular parecen empeñados en interpretar su propia versión de este cuento de Hoffmann. Con el lema de menos ruido y más nueces·, nos invitan a creer que, tras casi cuarenta años de gobierno, ahora sí -esta vez sí, qué casualidad- harán de Castilla y León una de las tres comunidades más prósperas de España. Nos presentan una historia de ilusión y armonía, como si no existiese un historial previo y todo empezara de nuevo.

Sin embargo, quienes vivimos aquí conocemos lo que hay tras el decorado. En la sanidad, la melodía suena cada vez más débil bajo una paulatina y silenciosa privatización que está desmantelando uno de los mayores logros de la democracia española y que siempre ha sido motivo de orgullo. Mientras los consultorios rurales se vacían, las listas de espera se alargan y los profesionales sanitarios se marchan, la Junta abre la puerta a la gestión privada, mercantilizando lo que debería ser cien por cien público y debilitando poco a poco el derecho de todos los ciudadanos a una atención médica digna.

Tampoco en nuestros montes suena la música adecuada. Este verano revivimos la tragedia que asoló la Sierra de la Culebra en 2022 y nuestra tierra volvió a arder. Vimos cómo las llamas devoraban buena parte de las provincias de León, Zamora o Palencia y cómo, pese a las dramáticas consecuencias de los incendios, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, continuó y continúa firmemente asentado en su cargo. Responsable directo de la política de prevención y extinción, ha convertido la gestión ambiental en una coreografía de improvisaciones y ha tenido el arrojo de decir hace unos días que el operativo tuvo unos resultados extraordinarios "salvo las tres semanas de agosto".

"Menos ruido y más nueces", repite Mañueco, como si el eslogan pudiera ocultar las disonancias. La "mejor educación" alimenta a sus escolares con "líneas frías", escatima recursos del alumnado con necesidades específicas y maltrata a sus docentes.

Mientras los pueblos sufren las consecuencias de la falta de planificación y del abandono de la Junta, se pretende callar las reivindicaciones de sus habitantes a base de marketing y un puñado de monedas. No pueden presentarse como nuevos quienes llevan décadas gobernando; no pueden llegar prometiendo lo que deberían haber cumplido hace años.

"Menos ruido y más nueces", pero tras tanto tiempo en el poder, las nueces del PP suenan huecas. Castilla y León continúa perdiendo servicios y oportunidades. Nos invitan a soñar con un futuro de prosperidad, pero la realidad se impone y estamos ante una administración más preocupada por la propaganda que por las soluciones.

Castilla y León no necesita el enésimo acto de una historia de fantasía. Necesita que el telón se levante de una vez por todas sobre una política honesta, eficaz y valiente. Porque esta tierra no puede vivir eternamente en un cuento. Merece un gobierno en la Junta que mire de frente y se atreva, por fin, a ser protagonista del cambio que esta tierra espera. n

