Lluvia de pajas sobre humos de política de tierra quemada

Para detener los ríos de ceniza que ennegrecen las aguas que fueron cristalinas del río Bibey, el Forcadura y el Tera y hasta del Negro, al empezar las primeras lluvias del otoño que siempre preparaban el campo para la sementera, nos van a lanzar desde el cielo hasta la Zamora calcinada una lluvia de pajas, procedentes de cosechas que en Zamora este año son ceniza en las tierras que ardieron durante los incendios del verano.

Puede que la lluvia de pajas sobre la tierra quemada de Sanabria aminore el arrastre de cenizas hacia fuentes, regatos y ríos que se nutren de agua caída del cielo. Esa agua que cuando sale turbia en el grifo de cada casa sigue recordándonos la tragedia de los incendios que las pajas no pueden ocultar. Porque no hay lluvia de paja suficiente a la vista de cada zamorano para tapar las vigas del abandono institucional de los montes, nuestros campos, cada casa... querida tierra calcinada.

Como tampoco se puede ocultar bajo las pajas ese tiempo que pasó en el que el responsable político de medio ambiente en la Comunidad, el consejero Sr. Quiñones, estuvo desaparecido durante varios días mientras se quemaba parte de las provincia de Zamora y León, se desalojaban muchos pueblos y murieron tres personas luchando contra las llamas. Parece que el Sr. Quiñones no estaba en esos momentos importantes porque "tiene la mala costumbre de comer" en la feria gastronómica de Gijón a la hora de los incendios. O tal vez porque estaba tranquilo sabiendo que era suficiente para apagarlos un operativo de trabajo temporal, porque tenerlo todo el año trabajando era "absurdo y un despilfarro".

De la misma manera que estuvo desaparecido su colega político de la Comunidad Valenciana, el dimitido presidente Sr. Mazón por la insistencia de su pueblo, "Mazón dimisión", durante las horas cruciales en las que el agua se llevó por delante la vida de más de doscientas personas. Parece que el Sr. Mazón también estaba comiendo, porque añade a la buena costumbre de comer la de largas sobremesas durante horas. Aunque los ríos y embalses se desborden y acaben arrastrando como tras nuestros incendios: cenizas de vidas y hogares destruidos; lágrimas de amigos y familiares de las víctimas.

Mazón se ha defendido en su dimisión distinguiendo entre una buena persona y una persona equivocada. El presidente Mañueco ha reconocido en nombre de Quiñones la equivocación de éste cuando dijo que no se necesitaba un operativo contra incendios permanente. Ambos reivindican ser hombres buenos, aunque uno haya tardado un año de "mazóndimisión" en hacer examen de conciencia para decidirse a dimitir, y otro ni siquiera esté en ello, a ver si el tiempo pasa y todo queda en humo de pajas.

A humo de pajas parece que va quedando la declaración de un tal MAR contra el Fiscal General del Estado, alegando que no tiene pruebas documentadas de sus opiniones porque "es un periodista y no un notario". Un hecho notorio que no sea notario, pero que pone en duda la notoriedad y fama de los periodistas que tienen el deber ético de acercarse a la veracidad en las noticias.

Como veraz ha sido la noticia filtrada a la prensa de que el conocido por "novio de Ayuso" había cometido un delito de fraude contra Hacienda, reconocido y confesado por él mismo para correr un tupido o "estupido" velo que, como lluvia de pajas, alguien desveló para evitar que quedara en humo de las mismas. En su defensa ante el juez confesó también que no le quedaba otra que suicidarse o irse de España. O sea: al paraíso o al paraíso fiscal.

En humo de pajas ha intentado el Presidente de la diputación de Zamora que quedara la pérdida de 5 millones de subvenciones para la provincia que dábamos a conocer desde Izquierda Unida, que, como no somos notarios ni periodistas, no hablamos a humo de pajas sino con documentos para demostrarlo, e intentar bajar los humos al Sr. Faúndez que nos acusaba de difamar. Intento vano el de bajar los humos porque sigue negando la pérdida de una de las subvenciones. Como a nosotros no se nos han subido los humos, si tuviera razón en la recuperación posterior de la subvención perdida por su renuncia, rectificaríamos la cantidad para seguir afirmando que la provincia ha perdido cuatro millones y pico en lugar de cinco. Son muchos. No difamamos.

Equivocaciones gastronómicas, suposiciones periodísticas, amenazas paradisíacas y judiciales, que acabarán quedando en agua de borrajas para sus protagonistas. Pero que son como el agua negra que corre por nuestros ríos y agua turbia que sale del grifo de casa. Y que nos impide olvidar que, por mucha paja que llueva sobre el campo, la de nuestra tierra no va a crecer en los campos calcinados, ni alimentar el ganado que tampoco puede pastar en los pastos quemados.

Pero llueve agua en otoño. Y hay que salir a pasear por los campos que se recuperarán gracias a ella y a los pasos esforzados de nuestros hombres y mujeres. Pese a equivocaciones, ineficacias, difamaciones y política de tierra quemada.

Como se ha recuperado en la ciudad de Zamora el paseo por el puente de Piedra, que estrena pretil del que unos expertos dicen que le faltan 6 cm. de alto, y otros no menos expertos dicen que se ha reconstruido como se hace cuando se intervienen en un bien histórico, intentando que sea lo más parecido al original. Eso sí, puede que falte algún dedo de altura, pero no hace falta tener dos dedos de frente para ver que es más seguro que la barandilla anterior.

Llueve sobre mojado en nuestra tierra. Y llueve paja para asentar las cenizas de lo quemado. Y cae el agua para volver a ser bosque frondoso, campo fértil, pasto verde, cálido hogar, vida plena..