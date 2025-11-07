Opinión | Cartas
Laura López Sánchez
El abuelo Mauri, el abuelo de todos
"No te has ido y jamás te irás porque estás en cada uno de nosotros"
Si hubiese una acepción en el diccionario de la definición de "amor incondicional por la familia": estoy segura de que sería una foto del abuelo Mauri.
No había persona más buena, inteligente, fuerte, comprensiva y cariñosa que él.
El abuelo, el patriarca, el que siempre estaba y el que nunca fallaba... atemporal, evolucionado y adaptándose a cada tiempo... el que nos calentaba las manos cuando hacía frío y el que le daba la propina hasta al más grande.
No podemos estar más agullosos de la familia que somos y de lo unidos que estamos, queremos darte las gracias por los valores que nos diste, por el sentido de la unidad y familia y el tiempo que nos has dedicado, he tenido la suerte de vivir 29 años del amor más puro y más bonito que me han dado en la vida.
No te has ido y jamás te irás porque estás en cada uno de nosotros, y como bien sabemos... recordar (cor-core) es volver a pasar por el corazón... cada día, y tú, no saldrás de ahí nunca.
Descansa, cuídanos, dale un abrazo y un beso al abuelo Sixto y otro a las abuelas, sé que ahora cada esquina de mi cama está cubierta.
Te amamos con locura.
