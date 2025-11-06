¿Vuelve "La Flotilla"?

¿Se conoce ya la fecha de la próxima singladura de la Flotilla? Se dice, rumorea y comenta con cierta insistencia que están próximos a partir hacia Rusia. El río Moscova es navegable, pasa cerca del Kremlin, y no tendrán problemas a la hora de enarbolar la bandera ucraniana y pedirle al sátrapa ruso que deje de matar mujeres y niños, que deje de bombardear hospitales y guarderías infantiles, que deje de aterrorizar a un pueblo al que está diezmando.

Hay que tener bizarría, los castizos lo llaman de otra manera más gráfica relacionada con los órganos reproductores masculinos. En una flotilla tan variopinta no debe haber mucho de ese tipo de órganos. Pero, bueno, estamos esperando que Greta Thunberg, Ada Colau, Ana Alcalde, Pilar Castillejo y demás miembros del postureo activista muestren y demuestren su pluralidad y su universalidad, señalando a Vladimir Putin en su terreno que "no hay caminos para la paz, que la paz es el único camino", como sostenía Gandhi.

Estimo que Putin no se iba a andar con los miramientos de los israelitas. Pero no pasa nada. Si no pueden navegar por el Moscova, que lo hagan por el Océano Atlántico y se dirijan a Nigeria donde se está cometiendo un verdadero genocidio contra los cristianos, donde se les persigue, dándoles caza como si de animales se tratara, hasta acabar con sus vidas. Donde la violencia religiosa contra ellos está alcanzando niveles más que preocupantes. Lo dicen las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el terreno. Por el contrario, el Gobierno de España habla de fake news y de datos, bulos e imágenes falsas. Allí me gustaría ver a los ínclitos miembros del Ejecutivo español.

Lo cierto es que los cristianos nigerianos se están llevando la peor parte del terrorismo yihadista, la criminalidad y las rivalidades entre etnias, hasta convertir Nigeria en uno de los países más peligrosos para vivir la fe cristiana. No creo que la flotilla se asome por el puerto principal de Lagos, la capital nigeriana, porque la Colau, la Thunberg y los demás saben cómo se las gastan los que allí asesinan de una forma que no se había vuelto a practicar desde el genocidio de Ruanda en aquella sanguinaria guerra ente hutus y tutsis. La Flotilla tiene mucho trabajo por delante. Estamos impacientes.