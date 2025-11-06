Pasado (I)

La visión es el sueño, la idea, el proyecto, a veces garabateado en servilletas de papel. Puede ser local o universal, tangible o espiritual, presente o futura, pero solo cuando todos la reconocemos como propia se convierte en destino compartido, en norte.

La visión del actual presidente Mañueco promete "colocar a Castilla y León entre las tres primeras autonomías", sin ver que no se proyecta futuro cuando se habita anclado al pasado.

Sostener que "Castilla y León no necesita reinventarse, sino confiar en sí misma", es una visión conservadora y continuista, que no moviliza ni transforma. Una mirada nostálgica e improductiva, que perpetúa estructuras como si bastara seguir igual.

Tampoco una visión atractiva se declama ni se presume con indicadores. Salvo que, en lugar de visión, se ofrezca una versión de gestión que no propone: un despliegue de burocracia litúrgica que se celebra a sí misma, sin pedagogía ni agenda política reconocible en lo que importa.

Caminando de lo regional a lo local, en vivienda se acumulan respuestas tardías, tras años de abandono y sin iniciativa propia. Por falta de cuidado, el déficit es estructural: la inversión pública se traduce en 137 viviendas en cinco años, lo que equivale a 1,36 euros al mes por zamorano. Ni para un café.

En el medio rural, la carencia se agrava. Incluso desde la Iglesia se pusieron a disposición viviendas parroquiales ante la escasa oferta pública. Ritmo, compromiso y descompás revelan que Zamora no baila al son territorial que merece, a la altura de su despoblación y envejecimiento. No es poco, es insuficiente: en cifras, en equidad y en reinvención.

Entre las razones para quedarse o volver, la juventud pide vivienda accesible, recursos para emprender y menos trámites: no más pasos infinitos entre obligaciones y filtros. Fondos que aterricen en redes locales flexibles, de acceso directo y control cercano. Innovación y menos contratos temporales como Elpex, que maquillan la precariedad y caben en una mano.

En energía, industria y transición ecológica, se rehuye la competencia regional pidiendo -a estas alturas- un plan nacional de biogás. Delegar, sin liderar.

Confiar en nosotros también implica cambiar: las nueces llenas, poco suenan.